Znana je najboljša peterica sezone, v njej ni Natalije

Test napredka

Vseh šest tekmovalcev se je pomerilo na drugem izločitvenem testu v tem tednu tekmovanja. Mojmir Šiftar: "Nocoj se bo enemu izmed vas za las izmuznil ogromen mejnik v MasterChefu, top 5." Karim Merdjadi: "Pred vami je zadnji 'mystery box' v tem tekmovanju." Pod škatlami so se skrivale jedi, ki so jih tekmovalci pripravili na avdiciji. Mojmir: "Nocoj bomo preverili, kdo od vas je naredil največji napredek. Iz enakih sestavin, kot ste jih dobili na avdiciji, morate pripraviti novo jed." Na voljo so imeli kozice, por, mango, kurkumo, temno čokolado, vanilijo, želatino, bučke, sojino omako in mleto govedino, poleg teh pa osnovni asortiman. Lahko so nadgradili svojo prvotno jed, ali pa pripravili povsem novo. Karim: "Tekmovalec, ki bo pokazal najmanjši napredek, bo zapustil MasterChef kuhinjo." Za kuhanje so imeli na voljo 60 minut, kar je bilo dvakrat toliko, kot na avdiciji.

Miša Koplova je edina imela značko imunitete, ki jo je lahko izkoristila samo še na tokratnem izzivu, a se je odločila za boj, balkon si je želela zaslužiti z vrhunskim krožnikom. Pripravljala je testenine na višjem nivoju in Karim je bil nad njeno idejo navdušen. Sodniki so pričakovali več predvsem od Jureta Kirbiša, ki mu je na prejšnjem izzivu povsem spodletelo. Odločil se je za povsem novo jed, s katero je želel pokazati svoje znanje in napredek. Anamarija Truden se je zaradi močne konkurence na sladkem področju odločila za slano jed. Sodniki so ugotovili, da oba z Juretom pripravljata gyoze. Barbara Ribič je pripravljala raviole z dvema nadevoma. Imela je dobro idejo, Karim ji je dal nasvet le glede termične obdelave manga. Natalija Sebanc je bila prepričana, da je zelo napredovala v tekmovanju. Odločila se je nadgraditi svojo avdicijsko sladico. Barbara Poljanec se je prav tako odločila nadgraditi svojo sladico, saj se je želela dokazati kot slaščičarka. Med pripravo je bila suverena in je nameravala dati vse od sebe, a je imela v mislih, da se ji lahko kljub vsemu zalomi.

Miša se poslovi od značke, a navduši z jedjo

Miša je nekaj minut pred iztekom časa predala značko imunitete. A so sodniki prišli do nje in jed poskusili. Njene raviole, polnjene s pehtranom, škampi in masleno škampovo omako z vanilijo so izredno pohvalili. Karim: "Oči so se mi orosile." Miša je povedala, da je njihovo zadovoljstvo najlepši kompliment, in da bo lahko mirno spala. Sodniki so se strinjali, da je vsekakor pokazala napredek.

Predaja zadnje značke imunitete FOTO: POP TV icon-expand

Barbara Poljanec pokaže največji napredek

Jure je svojo jed lepo serviral. Pripravil je gyoza cmočke, polnjene z rakci in govedino v mangovi omaki s koriandrovim oljem in zeliščno omako. Mojmirja je skrbelo le glede debeline testa, a so bile gyoze lepo zapečene, nadev je bil zelo okusen, solata pa sveža. Luka bi si želel več nadeva, Karim pa je komentiral, da je naredil več korakov višje. Anamarija je pripravila gyoze, polnjene z rakci, mleto govedino, porom, sojino omako in majonezo s škampovim oljem. Krožnik sodnikom ni bil najbolj všeč, od tekmovalke so pričakovali več. A težava je bila v izgledu in Luka je po okušanju povedal: "Je pa res, da okusi v tem krožniku govorijo nekaj popolnoma drugega in novega o tebi." Testo je bilo rahlo, gyoze zelo lepo polnjene. Jed se je sodniku zdela enostavna, ampak zelo dobra in prefinjena. Karim je pohvalil vse komponente, v katerih je užival. Barbara Ribič je pripravila raviole z rumenjakom in škampovim nadevom, škampovo omako z vanilijo in mangovim gelom. Krožnik je bil lep, v okusni in svileni omaki pa je bilo preveč koprca. Luka se je spraševal, ali je jedel sladico ali slano jed, saj je okušal preveč vanilije. Mojmir pa je tekmovalko pohvalil za pogum in pokazani napredek, saj je razmišljala o vaniiji v omaki in mangovem gelu. Barbara Poljanec je pripravila drobljenec s čokoladno kremo, mangovim sorbejem, okisanim mangom in želejem iz manga. Luka je pohvalil svežino in nepretirano sladkobo, Karim lepo uravnoteženost okusov. Karim: "Rasteš osebnostno in rasteš kulinarično. Zelo pomembno." Mojmir je pohvalil izpiljene tehnike, harmonijo okusov in dovršen izgled. Mojmir: "In vse to v 60-ih minutah. Bravo!"

Barbara Poljanec je pokazala največji napredek. FOTO: POP TV icon-expand

Natalija je sodnikom povedala, da je morala znova pripraviti čokoladno kremo, drobljenec ji ni uspel, biskvita pa ji ni uspelo narediti. Postregla je čokoladni cremeux z mangovo omako, mangovim sladoledom in stepeno smetano. Karim je pohvalil cremeux, ostale komponente so bile nedodelane ali nepotrebne. Karim: "Prav boli me, ko vidim, kaj je tukaj pred nami, in česa vsega si zmožna." Mojmir je povedal, da je v vseh dosedanjih kuhanjih pokazala napredek pri pripravi slanih in sladkih jedi. Mojmir: "Ampak smo v MasterChefu in šteje le zadnji krožnik." Tekmovalka je bila razočarana, ker ji je spodletelo prav pri sladici.

Najboljša peterica brez Natalije

Karim: "Prišli smo do točke, ko bomo dobili peterico najboljših enajste sezone." Največji napredek so sodniki videli pri Barbari Poljanec. Njej in Miši se je lahko nato pridružil Jure, ki je sodnike prepričal, da lahko sodnikom vsekakor pokaže še kaj. Sodniki tudi verjamejo, da Anamarija še ni pokazala vsega, zato so ji namenili mesto v top 5. Zadnje mesto si je priborila Barbara Ribič, kar je pomenilo slovo za Natalijo. Tekmovalka je bila čustvena, želela si je doseči tako željeni mejnik. V tekmovanju je dobila potrditev, kako zelo rada ima kuhanje, in teh vodah želi tudi ostati. Zanjo bodo nepozabna vsa kuhanja, osvojeno znanje, ter sodniki in njihovi komentarji. Dodala je še, da je zanjo bil privilegij biti del skupine, v kateri vsak sledi svojim sanjam in strastem.