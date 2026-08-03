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Moj prijatelj pingvin: resnična zgodba o prijateljstvu, ki kljubuje oceanu

Ljubljana, 03. 08. 2026 13.32 pred dvema dnevoma 4 min branja 2

Avtor:
B.S.
Moj prijatelj pingvin

Moj prijatelj pingvin (My Penguin Friend) je ganljiv družinski film, posnet po resnični zgodbi o nepričakovanem prijateljstvu med brazilskim ribičem in pingvinom, ki ga reši iz naftnega madeža. Film meseca na VOYO združuje čudovite prizore narave, humor in zgodbo o zaupanju, ki kljubuje času in razdalji.

Ko prijateljstvo premaga tudi ocean

Brazilski ribič Joao po družinski tragediji izgubi veselje do življenja in se umakne od ljudi. Nekega dne na obali najde majhnega magellanovega pingvina, prekritega z nafto. Čeprav ne pričakuje ničesar v zameno, ga odnese domov, očisti in neguje, dokler si ne opomore. Pingvin, ki ga poimenuje DinDim, se nato vrne v morje, a zgodba se s tem šele začne. Iz leta v leto preplava na tisoče kilometrov, da bi znova obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Film temelji na resnični zgodbi, ki je pred leti navdušila ljudi po vsem svetu.

Pet razlogov, da boste film gledali še z večjim navdušenjem

1. Film temelji na resničnem prijateljstvu

Navdih za film je resnična zgodba brazilskega ribiča Joaa Pereire de Souze in magellanovega pingvina DinDima. Joo je leta 2011 na obali našel mladega pingvina, prekritega z nafto, ga očistil in negoval, dokler ni ponovno pridobil moči za vrnitev v morje. Takrat je bil prepričan, da se njuni poti ne bosta nikoli več srečali.

Če te je zgodba pritegnila, si film meseca Moj prijatelj pingvin oglej na VOYO.

Toda zgodilo se je nekaj izjemnega. Pingvin se je naslednje leto vrnil na isto brazilsko obalo in znova poiskal človeka, ki mu je rešil življenje. To ni bil enkraten obisk – DinDim se je več let zapored vračal k Jou, čeprav je moral vsakič preplavati več tisoč kilometrov med Patagonijo in Brazilijo. Prav ta neverjetna zgodba je navdihnila nastanek filma in ganila ljudi po vsem svetu.

2. Pingvine so igrali pravi magellanovi pingvini

Ustvarjalci filma so se že na začetku odločili, da se bodo izognili računalniški animaciji in zgodbo posneli s pravimi pingvini. Pri snemanju je sodelovalo deset rešenih magellanovih pingvinov iz brazilskega akvarija Ubatuba, ki zaradi poškodb ali bolezni niso mogli več živeti v naravi. Vsak izmed njih je imel svojo osebnost, zato je v posameznih prizorih nastopil tisti, ki je najbolje ustrezal dogajanju.

Dobrobit živali je bila ves čas na prvem mestu. Produkcija jim je uredila posebno klimatizirano bivališče z bazeni, veterinarsko oskrbo in stalnim nadzorom strokovnjakov. Snemanje je bilo prilagojeno njihovemu naravnemu ritmu. Pingvini so snemali predvsem dopoldne, ko so najbolj aktivni, celotna ekipa pa je morala med prizori delati skoraj v popolni tišini, da živali niso bile pod stresom.

Jean Reno v filmu Moj prijatelj pingvin
Jean Reno v filmu Moj prijatelj pingvin
FOTO: VOYO

3. Jean Reno je prvič igral ob pingvinu

Francoski igralec Jean Reno, ki ga gledalci poznajo iz filmov Léon, Ronin in Da Vincijeva šifra, je priznal, da pred snemanjem še nikoli ni srečal pingvina od blizu. Sprva ni vedel, kaj pričakovati, kmalu pa ga je presenetilo, kako radovedne, igrive in hkrati samosvoje živali so. Po njegovih besedah so ga najbolj očarali njihova toplina, zvestoba in način, kako hitro sprejmejo človeka, če mu zaupajo.

Reno je povedal, da je bilo snemanje z živimi pingvini povsem drugačna izkušnja od dela z igralci. Živali niso sledile scenariju, zato se jim je moral prilagajati in biti potrpežljiv. Prav ta nepredvidljivost pa je po njegovem mnenju ustvarila najbolj pristne trenutke filma, saj se je prijateljstvo med njegovim likom in DinDimom razvijalo skoraj tako kot v resnični zgodbi.

4. Snemali so na osupljivih obalah Brazilije in Argentine

Film so ustvarjalci posneli na avtentičnih lokacijah v Braziliji in Patagoniji, kjer živijo magellanovi pingvini. Prizori Joovega doma so nastali v zgodovinskem obmorskem mestu Paraty, ki ga krasijo kolonialne hiše, tlakovane ulice in tropska narava. Režiser David Schurmann je želel, da okolje ne služi le kot kulisa, ampak postane pomemben del zgodbe in gledalca popelje v vsakdanje življenje brazilskih ribičev.

Del snemanja je potekal tudi v argentinski Patagoniji, kjer so posneli prizore velikih kolonij magellanovih pingvinov. Zaradi pristnih lokacij film ne navduši le z ganljivo zgodbo, temveč tudi z osupljivimi podobami oceana, pečin in divje narave. Režiser je poudaril, da je želel gledalcem približati lepoto teh krajev in pokazati, zakaj jih je vredno varovati.

5. Film opozarja tudi na okoljske težave

Čeprav je v ospredju ganljiva zgodba o prijateljstvu, film odpira tudi pomembno okoljsko temo. DinDimovo življenje je ogrozil naftni madež, podobne nesreče pa vsako leto prizadenejo na tisoče morskih živali. Ustvarjalci so želeli pokazati, kako lahko že eno človekovo dejanje – v tem primeru pomoč poškodovani živali – spremeni njeno usodo.

Magellanovi pingvini danes veljajo za skoraj ogroženo vrsto. Poleg onesnaženja morja jih ogrožajo še podnebne spremembe, prekomerni ribolov in izguba življenjskega prostora. Film zato ni le ganljiva družinska zgodba, ampak tudi nežen opomnik, kako pomembno je ohranjati oceane in naravo, od katerih so odvisne številne živalske vrste.

Zakaj si ogledati film?

Če imate radi filme, posnete po resničnih zgodbah, vas bo Moj prijatelj pingvin hitro osvojil. Ganljiva pripoved, izjemna narava, odlična igra Jeana Rena in prikupni pingvini ustvarijo film, ki vas bo nasmejal, ganil in spomnil, da lahko eno dobro dejanje spremeni več življenj.

Hkrati je to zgodba o drugi priložnosti, zaupanju in prijateljstvu, ki ne pozna meja ter dokazuje, da se najmočnejše vezi včasih spletejo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Film pa nežno opomni tudi na pomen spoštovanja narave in skrbi za živali, s katerimi si delimo naš planet.

Odkrij resnično zgodbo o prijateljstvu, ki ga ni mogel ločiti niti ocean. Film meseca Moj prijatelj pingvin te čaka na VOYO.

Razlagalnik

Da. Film je navdihnila resnična zgodba brazilskega ribiča Joãa Pereire de Souze in pingvina DinDima, ki se je več let vračal k človeku, ki mu je rešil življenje.

Da. Ustvarjalci so snemali z resničnimi magellanovimi pingvini, pri čemer je bila njihova varnost in dobrobit ves čas na prvem mestu.

Gre za družinski film, primeren za širše občinstvo. Zaradi ganljive zgodbe in lahkotnega tona je odlična izbira za skupni ogled z otroki in odraslimi.

Film meseca Moj prijatelj pingvin je na voljo na VOYO.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Moj prijatelj pingvin My Penguin Friend Jean Reno VOYO
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KOMENTARJI2

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flojdi
04. 08. 2026 19.59
Lepo./ampak zakaj je treba isto stvar napisat vsaj 2x
Odgovori
0 0
gullit
04. 08. 2026 10.59
Igralec je zelo dober, vrhunski. Za ostalo pa ne vem, si bo treba ogledati film.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
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