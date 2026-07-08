MOJA SLOVENIJA

07. 08. 2026 16.17
Slovenski reprezentant Tamar Svetlin je tik pred podpisom pogodbe z desetkratnimi francoskimi ...
07. 08. 2026 06.11
Po rekordno dolgem vročinskem valu le kratkotrajna ohladitev. Plohe in nevihte bodo proti večeru od ...
07. 08. 2026 17.36
V teh razmerah ne smemo pozabiti na prostoživeče živali. Zaradi suše in pomanjkanja vode se ...
Portugalski kolesar Joao Almeida zaradi posledic padca v četrtek ni začel pete etape dirke po ...
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