Čarobno potepanje po osrčju Kamniško-Savinjskih Alp
Raziskovanje začnemo na Veliki planini, kjer se med pastirskimi bajtami in gorskimi razgledi pogovarjamo z nekdanjim pastirjem Petrom, s katerim si privoščimo tudi pravo pastirsko malico. Potem vas povabimo v Terme Snovik, edini Kneipp center v Sloveniji, kjer narava in zdravje hodita z roko v roki. Bosonoga pot, zeliščni vrt in vodne terapije po metodi Sebastiana Kneippa pomagajo z regeneracijo in vsakega obiskovalca napolnijo z novo energijo. Za konec pa se sprehodimo še po starodavnem mestu Kamnik, kjer zgodovina oživi med ozkimi srednjeveškimi ulicami.
