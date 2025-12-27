Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Moja Slovenija

Sprehod po žarečih ulicah evropskega božičnega mesta 2025

Celje, 27. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 5 min branja 6

Avtor:
Tina Hacler
Pravljično Celje 2025

Podali smo se na okrašene ulice slovenskega mesta, ki se je okitilo z nagrado na evropski ravni. Prislužilo si jo je ravno zaradi pristne izkušnje, ki jo v knežje mesto s 25 kilometri svetlobnih verig prinese praznični december. 39 dni, 100 dogodkov, 17 dogajališč ter pričakovanih 85.000 obiskovalcev na teh dogodkih in še več na samih ulicah. Pravljično Celje – evropsko božično mesto 2025.

Mestu Celje je mednarodna žirija Mreže božičnih mest, ki jo podpira Evropski parlament, konec lanskega leta podelila naziv Evropsko božično mesto 2025. Naziv za predanost v ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje so Celjani prevzeli iz rok Waterforda na Irskem.

Mreža božičnih mest si prizadeva za spodbujanje kulturnih, družbenih in ekonomskih vrednot božičnih praznovanj po vsej Evropi, z nazivi Božična prestolnica, mesto in vas pa izpostavlja mesta in vasi, ki so zgled sodelovanja, inovacij in ohranjanja dediščine v prazničnem času.

Nagrada v izložbi
Nagrada v izložbi
FOTO: Damjan Žibert

Na razpis za Evropsko božično mesto 2025 so se Celjani prijavili s programom Pravljičnega Celja 2024. Mednarodna žirija je med vsemi prijavljenimi mesti z do 100.000 prebivalci naziv podelila knežjemu mestu, ki po oceni žirije slovi po očarljivih prazničnih tradicijah in inovativnem duhu skupnosti. V kategoriji nad 100.000 prebivalci je naziv Evropska božična prestolnica 2025 prejela Vilna v Litvi, v kategoriji mest oz. vasi z manj kot 10.000 prebivalcev pa Noja v Španiji.

Nadgradnja zmagovalnega koncepta

"Na razglasitev smo zelo ponosni, kajti med vsemi prispelimi prijavami na evropski ravni je bilo lani prav Celje izbrano za Evropsko božično mesto in v tem duhu smo nato letos gradili našo pravljično zgodbo in še nadgradili program lanskega leta. Nadgradili smo ga z različnimi svetlobnimi instalacijami na različnih koncih mesta, s tem pa tudi dosegli razpršenost obiskovalcev ter izboljšali kakovost bivanja prebivalcev mestnega jedra," je za 24ur.com razložila direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar.

Direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar
Direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar
FOTO: Damjan Žibert

K prijavi je bilo poleg zgodbe, opisa, treba seveda priložiti tudi foto- in videomaterial. "Iz tega opisa, kar pa je najpomembneje, mora biti razvidno, da gre za avtentično zgodbo, avtentične vsebine, da so vključeni lokalni ustvarjalci. In mi v Celju to počnemo. Tudi pri svetlobnih doživetjih smo letos v nastajanje vključili umetnike iz celjskega okolja," pojasnjuje sogovornica.

Po mestu in okolici so letos namestili približno 25 kilometrov svetlobnih verig, od tega štiri kilometre novih. Na različnih lokacijah po mestu je postavljenih 11 darovanih smrek ter dodatnih 32 smrek v loncih. Za praznično okrasitev je občina namenila približno 240.000 evrov. Pomemben del okrasitve so tudi letos lampijoni, 78 so jih izdelali otroci celjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Celje je zažarelo v soju tisočerih luči
Celje je zažarelo v soju tisočerih luči
FOTO: Damjan Žibert

Naslov letošnje praznične okrasitve Ljubljane je letos denimo V odnosu z razmerjem, njen avtor pa je Urban Modic. Glavno sporočilo je, da "smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni".

Preberi še Nova okrasitev prestolnice: 265.000 evrov in 50 kilometrov prazničnih luči

"Celje zgodbe, kot jo ima Ljubljana, nima, imamo pa zgodbo pri svetlobnih doživetjih, ki temeljijo na kulturni dediščini Celja. Eno izmed teh doživetij mi je še posebej ljubo, saj je nastalo v sodelovanju z dijaki umetniške gimnazije Gimnazije Celje-Center. Res poskušamo vključevati različne ciljne skupine in zato potem tudi mesto diha s tem in zato je tudi ta božični, praznični vtis," dodaja Voglarjeva.

Obiskovalci od blizu in daleč

Praznične luči so prižgali 29. novembra. Ugasnile bodo 6. januarja, do prvih dni novega leta pa bo prvič potekal tudi praznični program, saj bo trajal vse do 4. januarja.

Pravljično Celje 2025
Pravljično Celje 2025
FOTO: Damjan Žibert

Program Pravljičnega Celja 2025 bo v dobrem mesecu dni ponudil okoli sto različnih dogodkov za vse generacije na 17 prizoriščih. Med drugim na štirih novih, s katerimi so želeli razpršiti obiskovalce in zmanjšati občutek gneče, predvsem ob koncih tedna.

Letos Zavod Celeia Celje namreč pričakuje okoli 85.000 obiskovalcev dogodkov in skupno približno 110.000 obiskovalcev mesta.

Ključna novost so svetlobna doživetja na Krekovem trgu, v Knežjem dvoru, lapidariju Pokrajinskega muzeja, v Celjskem mladinskem centru in na Stanetovi ulici, ki se je preoblikovala v umetniški prostor s performansi, razstavami in glasbo.

Zaščitni znak mesta z dolgo tradicijo

Poseben pomen ima tudi Pravljična dežela, ki ostaja zaščitni znak Celja in temelji na avtentični zasnovi, v knežjem mestu jo pripravljajo že 26 let. Letošnja izvedba je prinesla šest novih interaktivnih točk na Glavnem trgu. Pravljični liki pričarajo praznični čas in animirajo otroke, ki bodo lahko zaplesali z vilinskim zborom, se preizkusili v pometanju in čiščenju ter se tako naučili tudi nekaj trajnostnih praks. Predstavili jim bodo tudi posamezne obrti, kot so kovaška, čevljarska in šiviljska.

Praznično Celje
Praznično Celje
FOTO: Damjan Žibert

Prisluhnili bodo lahko pravljicam, Pravljično deželo vsak dan obišče tudi dobri mož, možno se je popeljati s kočijo in konjički, zadnji dan v letu pa organizirajo tudi pravo otroško silvestrovanje. Do konca leta iz Ljubljane, Maribora in Velenja vozijo tudi pravljični vlaki.

Pravljična dežela v Celju
Pravljična dežela v Celju
FOTO: Damjan Žibert

Dobrodelnost na Glavnem trgu

Pravljično Celje pa sicer zaznamuje tudi dobrodelnost. Na Glavnem trgu, v osrčju mesta, namreč deluje tudi Božičkova tovarna daril, o čemer smo že poročali.

Preberi še Odvil je skodelico in dejal sestrici: 'Končno nama ne bo treba več piti mleka iz iste'

"Gre za prostor začasne rabe GT8, ki je v upravljanju našega zavoda, namenjen pa je različnim projektom, ki trajajo od enega dneva do tedna, pa tudi meseca. Med letom se zvrstijo različni ustvarjalci, različne vsebine, s čimer tudi bogatimo celjski prostor," razloži Voglarjeva. Decembra so ga torej v skladu s prazničnim časom zasedli humanitarci. Gre za projekt obdarovanja otrok iz socialno šibkejših družin, v katerem lahko sodeluje vsakdo - bodisi darilo za izbranega otroka kupi sam ali pa nakaže med 30 in 50 evrov zanj.

Pogled v Božičkovo tovarno daril
Pogled v Božičkovo tovarno daril
FOTO: Damjan Žibert

In na božično jutro so nato Božičkovi pomočniki prejeli naslednje SMS-sporočilo: "Danes je nekje otrok z iskrivimi očmi odprl darilo, ki ste ga omogočili prav vi in nosi pomembno sporočilo: nisi sam. Hvala vam, ker ste bili del te zgodbe in ker ste pokazali, da lahko skupaj uresničimo pravi božični čudež. Naj vam prazniki prinesejo mir, toplino in ponos, da ste nekomu polepšali božič." so zapisali prostovoljci Božičkove tovarne daril – Humanitarno društvo Enostavno pomagam.

Bo prihodnje leto zažarela še Savinja?

V Celju nameravajo svojo praznično podobo razvijati tudi v prihodnje. Ideje za naslednje leto že nastajajo in vključujejo tudi vodo."Zaenkrat smo lampijone namestili zgolj na nabrežje Savinje, za naslednje leto pa imamo nekaj idej tudi za samo reko. Več o tem pa torej prihodnje leto," se nasmeji direktorica zavoda, ki je tamkajšnji krovni organizator dogodkov na področju kulture in turizma.

evropsko božično mesto 2025 celje pravljična dežela moja slovenija

Kamnik z okolico: za vsakega nekaj

Zgornjesavska dolina: Vabljiva zimska doživetja pod Triglavom

SORODNI ČLANKI

Odvil je skodelico in dejal sestrici: 'Končno nama ne bo treba več piti mleka iz iste'

Kdo skrbi za čisto praznično Ljubljano?

Umetna ali naravna jelka?

Slavnostni prižigi lučk po Sloveniji: Maribor prehitel Ljubljano

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
27. 12. 2025 08.34
lol nove višje zimske cene elektrike da se gumad lahko okrasuje z lučkami.. XD da vas bog pobere
Odgovori
0 0
Slovenec81
27. 12. 2025 08.23
Okrasitev v Ljubljani je eno velika žalost....kakor že zadnjih 10+let. Jankovicev in Modicev nateg. Nadlednje leto so volitve in končno čas za spremembe
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
27. 12. 2025 08.10
Spet so bili poljski lovci v zraku.😄😄
Odgovori
-3
0 3
Lens
27. 12. 2025 08.01
Dogajališče? Zelo evropsko. Včasih smo rekli prizorišče.
Odgovori
+3
3 0
RealistG
27. 12. 2025 08.00
Vse te gluparije tam smo 1 na svetu, a važno je da se živi po mansardah/prizidkih z mamo teto babi v hiši neobnovljeni iz 1960 in vozi Bmw X6😁
Odgovori
+2
5 3
ptuj.si
27. 12. 2025 08.08
To velja izključno za jugovino.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kako pravilno nositi kapuco?
Kako pravilno nositi kapuco?
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425