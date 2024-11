Dežela belih brez, vinogradov in prostranih kraških polj

Dobrodošli v Beli krajini, deželi belih brez, vinogradov in prostranih kraških polj, ki obiskovalcem ponujajo mir in sprostitev. Danes se bom pustila očarati neokrnjeni naravi in tej edinstveni pokrajini. Spoznavala bom domačine in upam, da me z veseljem povabijo na kozarec vina in okušanje tradicionalnih belokranjskih jedi. Veselim se, da bom skupaj z vami spoznavala in začtila njihov ležeren utrip življenja.