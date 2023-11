Ena najlepših turističnih točk v srcu Evrope

Biser Slovenije s svojo čarobno jezersko in gorsko kuliso predstavlja eno najlepših turističnih točk v srcu Evrope. S svojim legendarnim jezerom, ki ga krasi otoček s cerkvico, in mogočnim gradom na skali nad jezerom ponuja prizore, ki jih je težko preseči. A poleg čudovite kulise, v katero se preprosto zaljubiš, Bled ponuja mnogo več. Zakaj je bil Bled vedno priljubljen med popotniki, ki iščejo mir, lepoto in romantično doživetje?