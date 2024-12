Gorenjska prestolnica: kultura in zgodovina sobivata v sožitju

Pozdravljam vas iz Gorenjske prestolnice, kjer kultura in zgodovina sobivata v sožitju sredi čudovite narave. Starodavne ulice starega mestnega jedra vodijo do skrivnostnih rovov pod mestom, ki razrivajo zgodovino Kranja. Pravijo, da je Kranj mesto alpskega mika in mestnega šika, saj Kranjčani z eno nogo stojijo v mestu, z drugo pa v čudoviti naravi. Od tu seže razgled na najvišje Slovenske vrhove, zato se Kranjčani radi pohvalijo, da živijo v prestolnici Slovenskih Alp.