Izola, tisoč let zgodovine ob morju

Izola je očarljivo obmorsko mesto s tisočletno zgodovino. Njene ozke kamnite ulice, živahne tržnice in umetniške galerije pričarajo pristno vzdušje mesta. Poleg raznolikih plaž ima Izola tudi čudovito podeželje, ki vas v tem jesenskem času popelje med oranžno rdeče vinograde, skozi oljčnike in sredozemske vasice, kjer je tradicija doma še danes. Lokalne kmetije, vinarne in oljarne ponujajo okusne kulinarične dobrote. Okoliške vzpetine pa čudovite razglede, ki sežejo vse tja do morja.