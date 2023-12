Kamnik z okolico: za vsakega nekaj

Nedaleč od prestolnice, ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, se nahaja mesto, ki se je v tem decembru spremenilo v pravljico. Tukaj se prepletajo zgodovina, kultura in narava, ki skupaj ustvarjajo nepozabna doživetja. Mesto je bogato z zgodovino in kulturno dediščino, njegova okolica z Veliko planino, Kamniško Bistrico in ostalimi biseri pa je prava atrakcija za športne aktivnosti in rekreacijo. Raziščimo ga skupaj – Kamnik z okolico.