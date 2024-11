Laško je mestece, ki slovi po pivovarstvu, po festivalu Pivo in cvetje ter po starodavnih vodnih vrelcih, ki že stoletja v ta kraj privabljajo obiskovalce. Ponuja izjemno izkušnjo sprostitve in kulturnih doživetij. V Laškem vas poleg term razvajajo tudi bogata naravna in kulturna dediščina, čudoviti razgledi in zgodovinske znamenitosti. Vse to se tukaj odvija kar v naravi. Laško ni le mesto dobrega piva, dobrega počutja in termalnih vrelcev. Ponuja še mnogo več. Spoznajmo ga v popolnoma drugačni luči.