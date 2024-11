Mešanica zgodovine, kulture in sodobnega življenja

Dobrodošli v Ljubljani, v majhnem, a hkrati največjem mestu v Sloveniji. Pustite se očarati mešanici zgodovine, kulture in sodobnega urbanega življenja. To čudovito mesto ob reki Ljubljanici čuvajo zmaji na mostovih in stražijo skrivnosti starega mesta. Sprehodimo se po slikovitih ulicah starega mestnega jedra skozi živahne mestne trge, vse do zelenih parkov in ustvarjalnih kotičkov, kjer se preteklost prepleta s sedanjostjo.