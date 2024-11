Mesto, ki živi in diha kulturo

Celo mesto je oder! Dobrodošli v Mariboru, mestu, ki živi in diha kulturo. Sprehodite se po Lentu in si oglejte najstarejšo trto na svetu, obiščite galerije in gledališča, ki ponujajo zanimive umetniške zgodbe. Mesto skozi leto ponuja vrsto festivalov in je prava destinacija za ljubitelje kulture, umetnosti in tradicije. Pa tudi kulinarike, saj so lani postali najboljša evropska kulinarična destinacija.