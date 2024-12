Raziskujemo Velenje, mesto, kjer se industrijska preteklost prepleta s sodobno kulturo in ustvarjalnostjo. Včasih mesto rudarjev, danes pa dinamično središče kulture, ki navdušuje tudi z lokalno kulinariko. Tukaj lahko raziskujete zgodovino mesta skozi muzeje in galerije ali pa preprosto uživate in se prepustite festivalskemu dogajanju, ki vsako leto znova oživi mesto.