Moja Slovenija: Okusi, doživetja in razgledi Prekmurja vabijo

Lendava, 07. 10. 2025 19.05 | Posodobljeno pred 16 dnevi

Taya Damjan
Ne glede na to ali raziskujete znamenitosti v Lendavi ali se družite in uživate na tradicionalnih prireditvah v Beltincih, boste lahko doživeli gostoljubje prekmurske pokrajine. Oba kraja ponujata pristne slovenske izkušnje, združene skozi zgodovino, naravo in kulturo. Popotovanje začenjamo na gradu Beltinci. Povabimo vas tudi na čudoviti Otok ljubezni, kjer si lahko ogledate Mlin na Muri in z brodarjem zaplujete po sami reki in si tudi vi privoščite malico brodarjev. Podamo se tudi v Lendavo, kjer navduši razgledni stolp Vinarium, za dvig adrenalina poskrbi spust po jeklenici (zipline), za umirjen zaključek dneva pa si lahko privoščite nočitev v eni izmed zidanic, ki spadajo pod razpršeni hotel Vinarium.

