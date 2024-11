Svojevrstna pokrajina, svet spominov na preteklost, zgodovinski in kulturni spomeniki, neokrnjena narava in pestra kulinarična ponudba. Vse to lahko opiše današnjo destinacijo. Pozimi lahko tukaj smučate na sodobnem smučišču, skozi leto pa na raziskovanje vabi Arheološki park Divje Babe, kjer je bila najdena najstarejša neandertalčeva piščal. A to je samo delček zgodovine. Domačini so na tem prostoru ohranili mnogo več. Raziščimo Cerkno.