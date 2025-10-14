Svetli način
Popotovanje po zelenih kraških planotah

Ljubljana, 14. 10. 2025 19.18

Taya Damjan
Tokrat vas lepo vabimo na popotovanje po zelenih in raznolikih kraških planotah. Ogledamo si enega najpomembnejših kulturnih spomenikov Slovenije, posestvo Lipica. Prav v teh mesecih dobi poseben sijaj, ko opazujemo lipicance, ki se sprehajajo med drevoredi, ki so obarvani v čudovite jesenske barve. V bližini, v naselju Rodik si skupaj ogledamo Mitski park, ki na kolesarjenje ali sprehod po tamkajšnjih gozdnih poteh vabi družine in tudi vaše hišne ljubljenčke. Kras pa si ogledamo tudi tam, kjer je najbolj čaroben in zanimiv. Spustimo se v Divaško jamo, ki je bila odkrita leta 1881 in ponuja obiskovalcem neverjeten razgled po njenih dvoranah.

moja slovenija lipica kras divaška jama mitski park
