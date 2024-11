Regija, kjer kultura in tradicija plešeta z naravo

Dobrodošli v Pomurju, regiji, kjer kultura in tradicija plešeta z naravo. Na tem mestu ob reki Muri se prepletajo bogata zgodovina, starodavni običaji in ljubke vasice. Obiščite pomurske domačije, spoznajte ljudsko glasbo in ples ter okusite lokalne kulinarične specialitete, kot sta prleška gibanica ali pa bučno olje. Pomurje slovi tudi po svoji bogati kulturni sceni – od ustvarjalnih delavnic do festivalov, kjer obujajo rokodelsko dediščino.