Spoznajte slikovite uličice, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo

Dobrodošli v samem srcu Dolenjske, v Novem mestu, kjer zgodovina, kultura in naravne lepote skupaj povezujejo v nepozabno izkušnjo. Sprehodite se po slikovitih uličicah starega mestnega jedra, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo iz preteklosti. Občudujte reko Krko, ki vijuga skozi mesto in nudi čudovite razglede, ali pa v muzejih in galerijah odkrite bogato kulturno dediščino. Novo mesto vas vabi v svojo družbo skupaj s prijaznimi domačini, ki so ponosno ohranjajo svojo tradicijo.