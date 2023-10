Nahajamo se na obrobju Julijskih Alp, v prestolnici čokolade in čebelarstva. Domačini bi rekli v Radol'ci. Staro mestno jedro bogatijo številni muzeji, galerije in prireditve. A ne samo slikovito mestno jedro, zanimiva je tudi njegova okolica, ki kar vabi v naravo. Številna aktivna doživetja, poti, ki vodijo do najlepših razglednih točk, in odlična kulinarika na okoliških kmetijah so razlog, da smo tokrat obiskali Radovljico.