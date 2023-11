Vipava: čudovita pokrajina v vseh letnih časih

Vipava je ujeta med kraški, alpski in mediteranski svet in slovi po svoji bogati vinorodni traciji, kjer se sonce in zemlja prepletata v izjemnih vinih. Večji del leta je namreč obsijana s soncem, ki poskrbi za čudovit vonj zorečega sadja in pa dobro voljo domačinov. Tukaj je energija ves čas dobra, saj slabo odpihne burja, ki je vipavsko dolino izoblikovala v pravo lepotico. Ne glede na to, ali ste le kulinarični navdušenec, iščete doživetje ali pa bi se radi podali le v čudovito naravo na sprehod , vas gotovo ne bo razočarala.