Z balonom nad Bled in v srce gorenjske pravljice

V današnji oddaji Moja Slovenija obiščemo očarljivo Gorenjsko. Ob Blejskem jezeru preverimo kako se vsako leto bogati turistična ponudba za obiskovalce, kjer za vas poskrbijo z raznolikimi aktivnostmi v naravi in odlično gurmansko ponudbo lokalnih restavracij. Odpravimo se v Začarani gozd, kjer poiščemo pravljična bitja in se z njimi družimo na prečudoviti jasi, kjer so vedno veseli obiskov iz šol, prav tako pa družin in posameznikov. Privoščimo pa si tudi dih jemajoči razgled. Bled si ogledamo iz ptičje perspektive ob poletu z balonom.