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Moje sonce: otok, kjer se ljubezen zgodi takrat, ko jo najmanj pričakuješ

10. 06. 2026 15.36 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
M.M.
Moje sonce

Moje sonce je zgodba o trenutku, ko življenje nenadoma zavije v povsem drugo smer – tja, kjer se med vonjem po morju, oljkah in poletnih večerih rodi ljubezen, ki je nihče ni načrtoval. Ona pride na otok z jasno nalogo in velikimi ambicijami, on želi le zaščititi svoj mir in košček sveta, ki mu pomeni vse. Ko se njuna svetova zaletita drug v drugega, se začne zgodba, polna iskric, skrivnosti, usodnih napak in čustev, ki jih ni več mogoče ustaviti.

Kaj se zgodi, ko ambiciozna mestna ženska iz Istanbula pristane na idiličnem egejskem otoku in tam sreča moškega, ki bi najraje živel daleč stran od mestnega vrveža, ljudi in velikih načrtov? Nastane Moje sonce, turška romantična serija, ki ima vse, kar gledalci obožujejo: čudovito kuliso, močna čustva, zaplete, humor in ljubezensko zgodbo, ki se začne z nesporazumom, a kmalu preraste v nekaj veliko večjega.

Alp Navruz in Ayca Aysin Turan
Alp Navruz in Ayca Aysin Turan
FOTO: Madd TV

Originalni naslov serije Moje sonce je Ada Masali, mednarodno pa je znana kot Be My Sunshine. Že naslov pove veliko: to je zgodba o ljudeh, ki drug drugemu nepričakovano postanejo svetloba.

Ona ima načrt. On ima zemljo. Skupaj imata težavo, ki spremeni vse.

Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.

V središču zgodbe je Haziran, prava mestna ženska, predana karieri in hitremu ritmu Istanbula. Njeno življenje ima jasen cilj: uspeti, napredovati, dokazati se. Ko jo podjetje pošlje na odmaknjen egejski otok, naj bi bila naloga preprosta – pripraviti teren za nov turistični resort. Toda otok ima svoje zakone. In predvsem ima Poyraza.

Poyraz je njeno popolno nasprotje: zadržan, povezan z naravo, nekoliko neroden v odnosih, a iskren, sposoben in zvest svojim sanjam. Njegov svet je mala tovarna oljčnega olja na čudovitem kosu zemlje. Prav tam, kjer si Haziranino podjetje želi graditi razkošen resort.

Ko se srečata, med njima preskočijo iskre. Pa ne zato, ker bi si bila podobna, ampak zato, ker si gresta najprej tako zelo na živce.

Ljubezen, ki se začne z napako

Haziran sprva ne ve, da s svojo nalogo ruši prav Poyrazov svet. Ko resnica pride na dan, je škoda že narejena. Njegova tovarna je ogrožena, njegovi načrti se podirajo, prihodnost otoka postane negotova.

Nadaljevanka Moje sonce na VOYO prihaja v nedeljo, 14. junija.

A Moje sonce ni le zgodba o krivdi. Je zgodba o popravljanju napak. O tem, kako se človek spremeni, ko si končno upa pogledati dlje od svojih ambicij. In o tem, kako lahko dva popolna nasprotja skupaj zgradita nekaj novega.

Haziran in Poyraz morata združiti moči ter ustvariti svoj butični hotel. Takšnega, ki bo ohranil Poyrazovo tovarno oljčnega olja, pomagal Haziranini družini in dokazal, da napredek ni nujno uničenje tistega, kar je pristno.

Zakaj Moje sonce osvaja gledalce?

Serija ima tisto posebno kombinacijo, zaradi katere turške romantične uspešnice zasvojijo že po prvem delu: napeto kemijo glavnih junakov, čustvene preobrate, čudovite prizore, toplino majhne skupnosti in vprašanje, ki visi nad vsako epizodo: bosta Haziran in Poyraz zmogla premagati vse, kar ju ločuje?

Ayca Aysin Turan kot Haziran
Ayca Aysin Turan kot Haziran
FOTO: Madd TV

Moje sonce ni le ljubezenska zgodba. Je tudi zgodba o izbiri med mestom in naravo, kariero in srcem, ambicijo in odgovornostjo. Je serija o tem, da se včasih največje življenjske spremembe zgodijo prav tam, kamor sploh nismo želeli iti.

Prinaša tisti občutek, zaradi katerega gledalci pritisnejo "naslednja epizoda", ker želijo vedeti, ali bo ljubezen dovolj močna, da popravi napake. Preveri na VOYO!

Zvezdniški dvojec, zaradi katerega se iskri pred kamero

Glavna lika igrata Ayca Aysin Turan in Alp Navruz, dva priljubljena obraza turških serij, ki sta z vlogo Haziran in Poyraza poskrbela za enega najbolj privlačnih romantičnih parov. V Mojem soncu skupaj ustvarita dinamiko, ki temelji na kontrastih: ona je hitra, neposredna in navajena mestnih pravil; on je miren, trmast in zvest otoku. Prav zato njuni skupni prizori delujejo tako živo. Ko se prepirata, se iskri. Ko molčita, se čuti napetost. Ko se zbližata, pa serija pokaže, zakaj so turške romance tako priljubljene po vsem svetu.

Rezultat je serija, ki združuje lahkotnost poletne romance in čustveno težo družinskih ter osebnih odločitev. Gledalec dobi humor, romantiko, zaplete, vizualno privlačnost in tisti občutek, da bi najraje kar sam odpotoval na otok.

Serija, ki diši po morju, oljkah in drugi priložnosti

Ena največjih prednosti serije je njen svet. Otok ni samo ozadje, ampak skoraj lik zase. Majhna skupnost, narava, oljke, sonce, morje in lokalni ritem ustvarijo vzdušje, ki gledalca takoj posrka vase.

Alp Navruz kot Poyraz
Alp Navruz kot Poyraz
FOTO: Madd TV

Moje sonce prinaša občutek pobega iz vsakdana, iz mestnega hrupa, iz napetosti. A hkrati odpira vprašanja, ki so zelo resnična. Koliko smo pripravljeni žrtvovati za uspeh? Kdaj postane ambicija sebičnost? Ali lahko ljubezen preživi resnico, ki pride prepozno?

Komu je serija namenjena?

Moje sonce je idealna izbira za vse, ki obožujejo turške romantične serije, počasno grajenje ljubezenske napetosti in zgodbe, v katerih se junaki ne zaljubijo na prvi pogled, ampak si morajo ljubezen najprej izboriti.

Serija bo navdušila gledalce, ki imajo radi romantične zaplete med popolnimi nasprotji, poletno otoško vzdušje, čustvene družinske zgodbe, močne glavne junakinje, skrivnosti, ki spremenijo odnose, in ljubezenske zgodbe, ki niso samo sladke, ampak tudi boleče iskrene.

Moje sonce: ko ti nekdo spremeni načrte in življenje

Haziran je na otok prišla zaradi kariere. Poyraz je želel samo zaščititi svoj mir. Nihče od njiju ni iskal ljubezni. A prav zato ju je našla.

Moje sonce je romantična, čustvena in vizualno očarljiva turška serija za vse, ki verjamejo, da se najlepše zgodbe zgodijo nepričakovano – na kraju, kamor nismo nameravali ostati, z osebo, ki je nismo pričakovali, in v trenutku, ko se življenje obrne na glavo.

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Razlagalnik

Prinaša ljubezen, ki se rodi iz konflikta. Prinaša junakinjo, ki se mora soočiti s posledicami svojih odločitev. Prinaša junaka, ki se mora naučiti zaupati. Prinaša otok, kjer se preteklost, prihodnost in srce zapletejo v zgodbo, ki jo je težko nehati gledati.

Ker združuje romanco, humor, čudovito otoško kuliso, napete zaplete in zgodbo o drugi priložnosti. Serija je idealna za vse, ki imajo radi turške ljubezenske zgodbe z veliko kemije med glavnima igralcema.

Gre za romantično dramo z elementi komedije, družinskih zapletov in poletne romance na idiličnem otoku.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Moje sonce Ada masali turške serije Ayca Aysin Turan Alp Navruz
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KOMENTARJI1

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yolli
12. 06. 2026 08.13
Sam še te Turške novele se predvajajo. Kje so pa Mehiške ???
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