Mojster Bojan iz Delovne akcije: Tudi jaz na koncu potočim kakšno solzo

Na male zaslone nocoj prihaja četrta sezona šova Delovna akcija. Tudi tokrat se bosta Ana in mojster Bojan z ekipo odpravila po Sloveniji, kjer bosta pomagala družinam pri obnovi njihovih domov.

Četrta sezonaDelovne akcije na POP TV nocoj ob 20. uri.

Kljub temu, da so razmere zaradi epidemije letos malo drugačne, bosta Ana Praznik in Bojan Žlebnikz ekipo razveselila družine, katerih domovi so potrebni prenove in nekaj pomoči pri njeni izvedbi. "Vsaka sezona je nekaj posebnega, ta bo malo drugačna, ker veljajo ti posebni ukrepi in moramo določene stvari upoštevati. Drugače pa ni veliko drugače kot v ostalih sezonah. Od ene hiše do druge hiše, iz enega stanovanja v drugo stanovanje. Se kar dogaja," je o novi sezoni in tik pred njenim začetkom skrivnosten Bojan. Bojan bo s svojo ekipo mojstrov tako že četrto sezono zapored poskrbel, da bo prenova domov potekala gladko in se bodo družine ob vrnitvi v svojo obnovljeno domovanje počutile zares lepo in udobno.

icon-expand Bojan Žlebnik FOTO: POP TV

Prenova je raznoliko delo, ki na koncu dobro izpade "Najbolj všeč mi je to, da je delo raznoliko, da ni enoličnosti. Čeprav je gradbeništvo tako delo, da je ena obnova podobna drugi. V vsaki hiši so ista opravila, ki jih moramo narediti. Vseeno pa je v vsaki hiši nekaj drugačnega, nek izziv, s katerim se je treba spopasti. In mislim, da na koncu potem kar dobro izpade,"je z delom zadovoljen Bojan. Čeprav je Bojan zadolžen za gradbeni del prenove, z družinami pa več časa preživi voditeljica Ana, se tudi Bojan kdaj na koncu razneži: "Mi nimamo direktnega stika z družinami. Mi pridemo, ko družine več ni v hiši in gremo, preden družina pride. Tako da kakšnega direktnega stika z družinami nimamo, a kljub temu potem na koncu filma tudi jaz kakšno solzo potočim."

icon-expand Ana Praznik in Bojan Žlebnik FOTO: POP TV

'Ana je en tak sonček' Ana in Bojan bosta ekipa že četrto leto, zato so njuni odnosi zares prijateljski. Bojan nam je o Ani povedal: "Ana je en tak sonček, tako da kadar koli pride, prinese veselje v našo Delovno akcijo. Včasih se zgodi, ko delamo vsak dan od osmih zjutraj do šestih zvečer–lahko potegnemo še malo v noč in takrat smo že res malo predolgo skupaj–da pride Ana in razelektri vsako stvar, tako da smo zelo veseli, da jo imamo."

V štirih sezonah Delovne akcije sta Ana in Bojan obiskala in obnovila kar nekaj domov širom Slovenije. Težko si je zapomniti vsako prenovo, a nekatera doživetja in predvsem ljudje ostanejo v spominu še dolgo zatem. Bojanu je v spominu najbolj ostala oseba. To je bila Klavdija s Polzele. Pri tisti obnovi, ki je trajala dlje časa, je bil prisoten od samega začetka. Delovna akcija se na televizijske ekranePOP TV vrača nocoj ob 20. uri.