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Morilka z OnlyFansa: umor ali samoobramba?

Ljubljana, 17. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
B.S.
Morilka z OnlyFansa

Na družbenih omrežjih sta kazala popolno življenje, za zaprtimi vrati pa so se vrstili burni prepiri in nasilni izbruhi. Razmerje Courtney Clenney in Christiana Obumselija se je končalo tragično. Dokumentarni film Morilka z OnlyFansa si lahko že ogledate na VOYO.

Na prvi pogled je imela Courtney Clenney življenje, o katerem sanjajo številni spletni ustvarjalci. Priljubljenost na OnlyFansu ji je prinesla prepoznavnost, uspeh in množico sledilcev. Toda za njeno spletno podobo se je odvijala precej temačnejša zgodba.

Aprila 2022 je v njunem stanovanju v Miamiju z nožem smrtno ranila svojega partnerja Christiana Obumselija. Kaj se je zgodilo v trenutkih pred njegovo smrtjo, je postalo osrednje vprašanje odmevnega primera.

Dokumentarni film Morilka z OnlyFansa (TMZ Investigates: Killer OnlyFans Model: Deadly Love Story) gledalca popelje v ozadje njunega razmerja in poskuša sestaviti dogodke, ki so pripeljali do usodnega dne.

Courtney Clenney
Courtney Clenney
FOTO: Instagram

Popolno življenje na spletu, kaos za zaprtimi vrati

Courtney in Christian sta navzven delovala kot mlad par, ki uživa v življenju, toda za njuno podobo se je skrivala precej bolj burna resničnost.

Dokumentarec razkriva razmerje, zaznamovano s prepiri, ljubosumjem, jezo in nasilnimi izbruhi. Nekateri njuni konflikti niso ostali le za štirimi stenami – o napetem odnosu pričajo tudi posnetki njunih soočenj.

Prav ti drobci preteklosti postajajo pomemben del sestavljanke. Kaj razkrivajo o njunem odnosu? Kdo je bil žrtev in kdo napadalec? In ali lahko posamezni posnetki sploh razkrijejo, kaj se je med njima dogajalo, ko ni bilo nikogar zraven?

Umor ali samoobramba?

To je vprašanje, okoli katerega se vrti celotna zgodba. Courtney je trdila, da je Christiana zabodla v samoobrambi. Primer pa je že od začetka sprožal povsem različne interpretacije njunega odnosa in dogodkov tistega dne.

Dokumentarec gledalcu ne predstavi le usodnega trenutka, ampak se vrne nazaj in išče opozorilne znake, ki so se pojavljali že prej. Posnetki, pričevanja in podrobnosti iz njunega skupnega življenja postopoma sestavljajo portret odnosa, ki je postajal vse bolj destruktiven.

In prav zaradi tega zgodba ni le vprašanje, kaj se je zgodilo v nekaj usodnih sekundah. Postane tudi zgodba o nasilju v partnerskem odnosu, o tem, kako ga prepoznamo, in o tem, kako težko je dogajanje za zaprtimi vrati presojati od zunaj.

Prvič spregovorita Courtneyjina starša

Odkrij, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati. Morilka z OnlyFansa te že čaka na VOYO.

Eden najzanimivejših delov dokumentarca je prvi intervju s Courtneyjinima staršema, Kim in Deborah Clenney. Prepričana sta, da zgodba njune hčerke ni tako preprosta, kot se morda zdi. Zagovarjata njeno trditev, da je ravnala v samoobrambi, in predstavita svojo različico burnega odnosa med Courtney in Christianom.

Njuno pričevanje zgodbi doda novo perspektivo, vendar hkrati odpira dodatna vprašanja. Kako dobro so ljudje okoli para vedeli, kaj se dogaja med njima? So bili znaki nevarnega odnosa vidni že prej? In koliko lahko pričevanje najbližjih spremeni naš pogled na primer?

Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
FOTO: VOYO

Ko podoba z družbenih omrežij razpade

Primer Courtney Clenney je postal svetovno odmeven tudi zaradi velikega nasprotja med njeno javno podobo in dogajanjem v zasebnem življenju. Na spletu vidimo fotografije, potovanja, uspeh in skrbno izbrane trenutke. Toda družbena omrežja pokažejo samo tisto, kar želi posameznik pokazati.

Morilka z OnlyFansa prav zato odpira še širše vprašanje: koliko v resnici vemo o ljudeh, ki jih vsak dan spremljamo na spletu? Za popolno fotografijo se lahko skriva odnos, ki je povsem drugačen od podobe na zaslonu. In ko zasebna tragedija postane svetovna novica, se meja med resničnim človekom in njegovo spletno persono hitro zabriše.

Kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati razmerja, ki se je končalo s smrtjo? So dogodki usodnega dne posledica dolgo časa stopnjujočega se nasilja in kaj o vsem skupaj razkrivajo posnetki ter ljudje, ki so Courtney in Christiana poznali?

Dokumentarni film Morilka z OnlyFansa te že čaka na VOYO.

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Razlagalnik

Courtney Clenney je ameriška spletna vplivnica in ustvarjalka vsebin, znana tudi kot Courtney Tailor. Širšo pozornost javnosti je pritegnil primer smrti njenega partnerja Christiana Obumselija.

Aprila 2022 je Clenney med konfliktom v njunem stanovanju v Miamiju Obumselija zabodla v prsni koš. Ta je zaradi poškodbe umrl, Clenney pa je trdila, da je ravnala v samoobrambi.

Dokumentarec raziskuje odnos Courtney Clenney in Christiana Obumselija, njune burne konflikte ter okoliščine njegove smrti. S posnetki in pričevanji predstavlja različne poglede na odmeven primer.

Dokumentarni film Morilka z OnlyFansa (TMZ Investigates: Killer OnlyFans Model: Deadly Love Story) si lahko od 16. avgusta ogledate na VOYO.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Morilka z OnlyFansa Killer OnlyFans Model: Deadly Love Story Courtney Clenney dokumentarec VOYO
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