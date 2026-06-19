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MotoGP alarm v Brnu: Marquez napada, Acosta grozi, Martin kaznovan

Ljubljana, 19. 06. 2026 08.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.M.
MotoGP

Po dramatični VN Madžarske se karavana svetovnega motociklističnega prvenstva seli na eno najbolj priljubljenih dirkališč v Evropi – v Brno, kjer bo od petka do nedelje na sporedu VN Češke. Na legendarnem Automotodromu Brno nas čakajo treningi, kvalifikacije, sprint dirka razreda MotoGP ter nedeljske dirke vseh treh razredov – Moto3, Moto2 in MotoGP.

MotoGP - VN Češke
MotoGP - VN Češke
FOTO: VOYO

Brno ni navadna steza – to je dirkališče, ki kaznuje vsako napako

Automotodrom Brno velja za eno najbolj tekočih, tehnično zahtevnih in dirkaško živih stez v koledarju. Krog je dolg 5,4 kilometra, steza je široka 15 metrov. Sestavlja jo 14 ovinkov, nima pa izrazite ravnine, saj najdaljša meri le 636 metrov.

A številke ne povedo vsega. Brno je znano po izrazitih višinskih razlikah, hitrih spremembah smeri in dolgih zavojih, v katerih dirkači ne potrebujejo le poguma, temveč tudi izjemno natančnost pri nastavitvah motocikla. Obraba gum, stabilnost pri zaviranju in pospeševanje iz počasnejših delov bodo ključni. Na tej stezi se hitro vidi, kdo ima popoln paket in kdo le dobro formo.

Marc Marquez prihaja na krilih stote zmage

VN Madžarske je v razredu MotoGP postregla z vsem: spektakularnim startom, množičnim trčenjem, kaznijo za Jorgeja Martina, dvobojem Marca Marqueza in Pedra Acoste ter jubilejno stoto zmago Marqueza v karieri.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: VOYO
Dirka na Madžarskem je pokazala, kako hitro se v prvenstvu MotoGP stvari obrnejo na glavo. Trije vodilni dirkači v prvenstvu so se zapletli v hudo nesrečo že v prvem ovinku dirke, Mark Marquez pa je po bitki z Acosto s prvo letošnjo nedeljsko zmago pokazal, da se vrača in da morda še ni prepozno za ubranitev naslova prvaka. V Brnu zato pričakujemo intenzivne dvoboje, še posebno, ker ima kar nekaj dirkačev neporavnane račune z Balaton parka.

Marc je na Balaton Parku najprej dobil kvalifikacije, nato sprint, za konec pa še nedeljsko dirko. To je bil popoln vikend in hkrati velik znak tekmecem, da se aktualni prvak po operacijah in bolečinah vrača v boj za vrh. Njegova zmaga je bila tudi zgodovinska za Ducati, ki je dosegel stoto zmago v elitnem razredu.

A v Brnu bo zgodba drugačna. Steza je daljša, bolj tekoča in bolj fizično zahtevna, predvsem pa speljana v smeri vrtenja urinega kazalca – s številnimi hitrimi desnimi ovinki, ki aktualnemu prvaku ne ustrezajo. Če je Madžarska pokazala, da ima Marquez še vedno hitrost, bo Češka pokazala, ali ima tudi vzdržljivost za nov napad na prvenstvo.

Acosta želi maščevanje, Bezzecchi brani vodstvo

Pedro Acosta je bil na Madžarskem edini, ki je Marquezu resno konkuriral. V uvodu nedeljske dirke ga je celo prehitel, toda v zaključku je Marc stopnjeval ritem in se odpeljal proti zmagi. Acosta v Brno prihaja z jasno nalogo: končno priti do nedeljske zmage med elito.

Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi je na Madžarskem izgubil veliko priložnost po kaotičnem prvem ovinku, a še vedno drži vrh skupnega seštevka. Prav zato bo VN Češke zanj eden najpomembnejših koncev tedna sezone: ne sme le popravljati škode, ampak mora ustaviti Marquezov nalet.

Jorge Martin s kaznijo dveh dolgih krogov

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: VOYO

Ena največjih zgodb pred Brnom je kazen Jorgeja Martina. Po nevarnem manevru in množičnem trčenju v prvem ovinku VN Madžarske bo moral na nedeljski dirki v Brnu odslužiti dve kazni podaljšanega kroga.

To pomeni, da bo moral biti Martin v kvalifikacijah skoraj popoln, v dirki pa izjemno agresiven in hkrati potrpežljiv. Na stezi, kjer je ritem izjemno pomemben, lahko dve dolgi kazni pomenita razliko med bojem za zmago in lovom na drobtinice.

Vse dogajanje dirkaškega konca tedna lahko spremljate v neposrednih prenosih na VOYO, nedeljski dirkaški blok pa tudi na Kanalu A.

Alex Marquez se vrača le 30 dni po grozljivem padcu

Posebno pozornost bo v Brnu pritegnil tudi Alex Marquez. Po hudem padcu na VN Katalonije, kjer si je zlomil vratno vretence in ključnico, je pripravljen na povratek med elito. Dokončna odločitev bo odvisna od zdravniškega pregleda, a že sama prisotnost v Brnu je velika zgodba.

Če bo dobil zeleno luč, bo njegov nastop eden najbolj čustvenih trenutkov vikenda. A Brno ni prizanesljivo dirkališče. Dolgi zavoji, zaviranja v naklonu in fizična zahtevnost bodo hitro pokazali, koliko je njegovo telo zares pripravljeno.

Moto2
Moto2
FOTO: VOYO

Moto2: domači junak Filip Salač pred vikendom kariere

V Moto2 bo posebna zgodba domači adut Filip Salač. Na Madžarskem je dosegel izenačenje najboljšega rezultata kariere, drugo mesto, zdaj pa pred domačimi navijači prihaja v Brno v najboljši formi doslej.

Manuel Gonzalez je v Moto2 na Madžarskem dosegel tretjo zaporedno zmago in še utrdil status prvega favorita, toda Salač bo imel v Brnu nekaj, česar tekmeci nimajo: tribune na svoji strani. Če bo zdržal pritisk domače dirke, lahko Moto2 postane ena najbolj čustvenih zgodb celotnega vikenda.

Moto3: Quiles leti, a Brno lahko premeša karte

V Moto3 je Máximo Quiles na Madžarskem slavil na dirki, ki jo je zaznamovala rdeča zastava. Pred Davidom Almanso in Alvarom Carpejem je pokazal zrelost, hitrost in hladnokrvnost.

Toda Moto3 je razred, kjer je Brno lahko popolna past. Zavetrje, skupinske bitke, pozno zaviranje in dolge linije skozi ovinke pogosto ustvarijo dirke, v katerih se vse odloči šele v zadnjih metrih. Quiles prihaja kot vroče ime, a na Češkem nihče ne bo varen.

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO

Zakaj VN Češke ne smete zamuditi?

Ker se MotoGP vrača na stezo, kjer se ne zmaga po naključju. Ker Marquez po stoti zmagi prihaja kot ranjeni, a prebujeni prvak. Ker Acosta trka na vrata velike zmage. Ker Bezzecchi brani vodstvo. Ker Martin dirko začenja z bremenom kazni. Ker se Alex Marquez morda vrača po grozljivem padcu. In ker bosta Moto2 in Moto3 v Brnu ponudila zgodbi, ki lahko zasenčita celo elito.

Petek bo že razkril, kdo je v Brnu našel občutek za tekoče, hitre zavoje in dolge spremembe naklona. Posebej pomemben bo popoldanski trening razreda MotoGP, saj neposredno vpliva na razdelitev v kvalifikacijski skupini Q1 in Q2.

Sobota bo v Brnu prava eksplozija adrenalina. Najprej kvalifikacije elitnega razreda, nato še kvalifikacijska bitka Moto3 in Moto2, za veliki finale dneva pa sprint dirka MotoGP.

Vrhunec motorističnega vikenda pa bo nedeljski dirkaški blok, ki lahko že močno vpliva tudi na odločitev o naslovu prvaka.

Vse proste treninge, kvalifikacije, sobotno sprint dirko in nedeljske dirke lahko v neposrednih prenosih ali z ogledom za nazaj spremljate na VOYO!

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