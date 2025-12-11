Bo lovca premagal znan organizator kvizov na mariborski sceni?

V pretekli oddaji kapetan ekipe ni preživel plošče, lovec pa je preostalo trojico v zadnjem lovu brez težave ujel in jim preprečil, da bi domov odšli z denarno nagrado. Kaj nas čaka danes?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Za denar se bodo borili 34-letni Aljoša, specialist ginekologije in porodništva, 43-letni Boštjan, ki dela na Inštitutu informacijskih znanosti in je znan organizator kvizov na mariborski sceni, 69-letna upokojena fizioterapevtka Tatjana in Petar, 21-letni študent novinarstva. Jim bo uspelo premagati lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.