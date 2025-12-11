Svetli način
Na lovu

Bo lovca premagal znan organizator kvizov na mariborski sceni?

Ljubljana, 11. 12. 2025 18.19 | Posodobljeno pred 11 minutami

V boj proti lovcu se podajajo specialist ginekologije in porodništva, znan organizator kvizov na mariborski sceni, upokojena fizioterapevtka in študent novinarstva. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

V pretekli oddaji kapetan ekipe ni preživel plošče, lovec pa je preostalo trojico v zadnjem lovu brez težave ujel in jim preprečil, da bi domov odšli z denarno nagrado. Kaj nas čaka danes?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV
Za denar se bodo borili 34-letni Aljoša, specialist ginekologije in porodništva, 43-letni Boštjan, ki dela na Inštitutu informacijskih znanosti in je znan organizator kvizov na mariborski sceni, 69-letna upokojena fizioterapevtka Tatjana in Petar, 21-letni študent novinarstva. Jim bo uspelo premagati lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

