Bo lovca premagala tudi Mašina sestra Aleksandra?

V pretekli oddaji lovcu Ivanu ni uspelo premagati tekmovalcev in posledično je doživel prvi poraz. Kaj pa nas čaka nocoj?
V oddajo prihaja sestra tekmovalke Maše, ki smo jo spoznali v pretekli oddaji. Bo 38-letni Aleksandri, inštruktorici vožnje, uspelo doseči sestrin rezultat in premagati lovca? V boju bo moči sklenila s 35-letnim skladiščnikom Jušem, 61-letnim komercialistom na terenu Iztokom ter 40-letnim magistrom znanosti Tomažem.
