Bo lovca premagala tudi Mašina sestra Aleksandra?

Ljubljana, 03. 12. 2025 16.15 | Posodobljeno pred dvema minutama

E.M.
V oddajo prihaja sestra tekmovalke Maše, ki smo jo spoznali v pretekli oddaji. Bo Aleksandri uspelo doseči sestrin rezultat in premagati lovca? V boju bo moči sklenila s skladiščnikom, komercialistom na terenu in magistrom znanosti. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

V pretekli oddaji lovcu Ivanu ni uspelo premagati tekmovalcev in posledično je doživel prvi poraz. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV
V oddajo prihaja sestra tekmovalke Maše, ki smo jo spoznali v pretekli oddaji. Bo 38-letni Aleksandri, inštruktorici vožnje, uspelo doseči sestrin rezultat in premagati lovca? V boju bo moči sklenila s 35-letnim skladiščnikom Jušem, 61-letnim komercialistom na terenu Iztokom ter 40-letnim magistrom znanosti Tomažem.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

na lovu kviz pop tv
V lovu tudi tekmovalec, ki razvija računalniške igrice

