Bo lovca premagala tudi Mašina sestra Aleksandra?

V pretekli oddaji lovcu Ivanu ni uspelo premagati tekmovalcev in posledično je doživel prvi poraz. Kaj pa nas čaka nocoj?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V oddajo prihaja sestra tekmovalke Maše, ki smo jo spoznali v pretekli oddaji. Bo 38-letni Aleksandri, inštruktorici vožnje, uspelo doseči sestrin rezultat in premagati lovca? V boju bo moči sklenila s 35-letnim skladiščnikom Jušem, 61-letnim komercialistom na terenu Iztokom ter 40-letnim magistrom znanosti Tomažem.

