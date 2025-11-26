Bo močna četverka kvizoljubcev premagala nabritega lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

Spomnimo, v pretekli oddaji so trije tekmovalci preživeli igro na plošči proti Viktorju , na koncu pa imeli 11 korakov prednosti pred njim, a Viktor se je v svojem premiernem nastopu kot lovec izkazal in simpatičnim tekmovalcem preprečil veselje. Kaj pa nas čaka nocoj?

Nocoj se bodo z lovcem soočili 53-letni učitelj strokovnih predmetov Franci, ki je stari znanec kvizov, 32-letni prevajalec Didrik, ki mu niso tuji niti mednarodni kvizi, 57-letni komercialist Jože in 52-letna profesorica angleščine Nataša. Gre za močno četverko, ki pa bo morala pokazati, iz kakšnega testa je. Na poti do denarja jim bo namreč stal eden izmed močne trojice lovcev.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.