Na lovu

Bo tudi današnja četverica premagala lovca?

Ljubljana, 10. 12. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 46 minutami

E.M.
Bodo lovca premagali tudi ekonomist, upokojenka, fizioterapevt in prevajalec? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

V pretekli oddaji so vsi štirje tekmovalci prišli čez ploščo, si spretno nabrali 10 tisoč evrov in 17 korakov prednosti pred lovcem. Viktor jih na koncu ni uspel ujeti in tekmovalci so se razveselili zmage! Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Nocoj se bodo z lovcem pomerili 35-letni ekonomist Davorin, 63-letna upokojenka Darinka, 41-letni fizioterapevt Dejan in 59-letni prevajalec Syed. Bo tudi ta četverica premagala lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Za zmago se bo borila pisana četverica

Amor Fati
10. 12. 2025 17.27
Kako hitro je narod zgubil interes? To pa res ni blo za pricakovati.
