Na lovu

Bodo naši novinarji premagali lovca?

Ljubljana, 15. 12. 2025 15.56

Avtor:
E.M.
Bodo naši novinarji premagali lovca?

Nocoj nas čaka posebna poslastica. V duhu praznovanja 30. rojstnega dneva naše medijske hiše POP TV se bodo v kvizu Na lovu pomerili novinarji Tea Šentjurc, Simon Vadnjal, Eva Koderman Pavc in Anže Božič. Jim bo uspelo premagati lovca in osvojiti denarno nagrado za dobrodelne namene?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. 

V pretekli oddaji so se do končnega lova prebili trije študentje, ki so nabrali 14 korakov pred lovcem Viktorjem. To ni bilo dovolj in domov so se odpravili praznih rok. Nocoj pa nas čaka posebna poslastica!

Bodo naši novinarji premagali lovca?
Bodo naši novinarji premagali lovca?
FOTO: Aljoša Kravanja

Novinarka rubrike Fokus Tea Šentjurc, novinar in voditelj rubrike POP IN Simon Vadnjal, novinarka in voditeljica športa Eva Koderman Pavc ter novinar oddaje 24UR Anže Božič. To je četverica obrazov naše medijske hiše, ki se bo v posebni dobrodelni oddaji na 30. rojstni dan televizije POP TV pomerila v kvizu Na lovu.

Bodo s svojim znanjem in strategijo premagali nabritega lovca? Ne zamudite posebnega lova nocoj, ob 20. uri na POP TV. Spomnimo, kviz Na lovu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

na lovu kviz pop tv pop 30

Pred lovcem bodo bežali trije študentje in direktorica

bibaleze
