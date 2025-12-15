Bodo naši novinarji premagali lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

V pretekli oddaji so se do končnega lova prebili trije študentje, ki so nabrali 14 korakov pred lovcem Viktorjem . To ni bilo dovolj in domov so se odpravili praznih rok. Nocoj pa nas čaka posebna poslastica!

Novinarka rubrike Fokus Tea Šentjurc, novinar in voditelj rubrike POP IN Simon Vadnjal, novinarka in voditeljica športa Eva Koderman Pavc ter novinar oddaje 24UR Anže Božič. To je četverica obrazov naše medijske hiše, ki se bo v posebni dobrodelni oddaji na 30. rojstni dan televizije POP TV pomerila v kvizu Na lovu.

Bodo s svojim znanjem in strategijo premagali nabritega lovca? Ne zamudite posebnega lova nocoj, ob 20. uri na POP TV. Spomnimo, kviz Na lovu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.