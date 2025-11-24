Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Na lovu
V ŽIVO

Čas je za izjemno dinamičen kviz Na lovu

Ljubljana, 24. 11. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Na naš program premierno prihaja kviz Na lovu, slovenska različica svetovno priljubljenega kviza The Chase. Dinamičen, napet in izjemno razburljiv format, ki je po svetu osvojil milijone gledalcev, bo poskrbel, da se bomo tudi Slovenci vsak večer med delovniki naučili nekaj novega.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.39

Marjan je pravilno odgovoril na prvo vprašanje

Na prvo vprašanje pa je pravilno odgovoril tudi lovec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.37

Tekmovalec tvega!

Marjan ostaja pogumen. Odločil se je za najvišjo ponujeno ponudbo lovca, kar pomeni, da ima pred njim samo dva koraka prednosti. Bori se za 8500 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.35

4000 evrov!

Marjan je v hitri minuti pravilno odgovoril na osem vprašanj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.35

Pred Petra Polesa je stopil Marjan

61-letni upokojenec iz Šenčurja že nestrpno čaka, da se preizkusi. Motorist, ki ima izjemno veliko hobijev, bi osvojeni denar porabil za potovanje z ženo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.34

Martini je uspelo!

Ljubljančanka je s svojim znanjem uspešno ugnala lovca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na POP TV nocoj premierno prihaja kviz Na lovu, slovenska različica svetovno priljubljenega kviza The Chase. "Na lovu je res kompleksen kviz, predvsem pa se v njem zvrsti res veliko vprašanj. Tako da lahko pričakujete ogromno znanja pa tudi zanimive, taktične dinamike, ki se je poslužujejo tekmovalci na eni strani in lovci na drugi, ki jih bodo poskušali zvabiti v višje ponudbe in na tanek led, tako da je vedno dinamično," je povedal Poles.

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: POP TV

V središču kviza so štirje tekmovalci, ki se pred oddajo ne poznajo, a se morajo že v nekaj minutah povezati v ekipo z enim samim ciljem: premagati lovca in si razdeliti denarno nagrado.

V prvi oddaji bomo spoznali štiri zelo različne tekmovalce. Darka, 60-letnega solastnika uspešnega podjetja iz Miklavža na Dravskem polju, ki je svojo kariero zgradil s trdim delom in vztrajnostjo, in 32-letno Martino iz Ljubljane, šolsko svetovalno delavko, ki govori kar šest jezikov. Ekipo bosta dopolnila Marjan, 61-letni Šenčurjan in dolgoletni ljubitelj kvizov, ki zna v trenutku povedati, koliko črk ima katerakoli beseda, ter Luka, 34-letni Trboveljčan, ki dela kot asistent v laboratoriju za lasersko tehniko, sprošča pa se ob ekstremnih športih in pubkvizih.

Danes se bodo preizkusili Luka, Marjan, Martina in Darko
Danes se bodo preizkusili Luka, Marjan, Martina in Darko FOTO: POP TV

Pred njimi je najtežji izziv doslej – premagati morajo neizprosnega lovca. Kdo bo tisti, ki jim bo stal na poti do bogate denarne nagrade, bodo izvedeli šele v studiu. Janko, Viktor ali Ivan – vsak od njih je mojster znanja s povsem svojim pristopom, a povsem enakim ciljem.

Preberi še Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

"Lahko pričakujejo drugačen format kviza, ki je zelo podoben neki tekmi, dosti bolj adrenalinski od ostalih kvizov," nam je zaupal lovec Trajkovič.

Na lovu Peter Poles Spored tekmovanje
Naslednji članek

Peter Poles: Na lovu je res kompleksen kviz

SORODNI ČLANKI

Peter Poles: Na lovu je res kompleksen kviz

120 vprašanj, hiter tempo, znanje in pogum

Peter Poles o kvizu Na lovu: Zaenkrat si ne bi upal tekmovati

Lov se začne danes ob 20. uri na POP TV!

Pokukajte v studio kviza Na lovu

Peter Poles: Moja vloga pritiče mojim letom

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
24. 11. 2025 20.38
+1
Hrvaški Potjera i Superpotjera z Jožkom Lokasom sta MILIJONKRAT BOLJŠA od te "naše različice"......
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
24. 11. 2025 20.27
+3
Ojoj... zvoki, luči in grafika čisto zgrešeni. 🙈 Čeprav imajo na HRT dosti starejšo sceno, izpade dosti boljše.
ODGOVORI
3 0
ANDRO2004
24. 11. 2025 20.26
+3
Čisto preveč nepotrebnega govorjenja.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363