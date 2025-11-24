Čas je za izjemno dinamičen kviz Na lovu

Na POP TV nocoj premierno prihaja kviz Na lovu , slovenska različica svetovno priljubljenega kviza The Chase . "Na lovu je res kompleksen kviz, predvsem pa se v njem zvrsti res veliko vprašanj. Tako da lahko pričakujete ogromno znanja pa tudi zanimive, taktične dinamike, ki se je poslužujejo tekmovalci na eni strani in lovci na drugi, ki jih bodo poskušali zvabiti v višje ponudbe in na tanek led, tako da je vedno dinamično," je povedal Poles.

V središču kviza so štirje tekmovalci, ki se pred oddajo ne poznajo, a se morajo že v nekaj minutah povezati v ekipo z enim samim ciljem: premagati lovca in si razdeliti denarno nagrado.

V prvi oddaji bomo spoznali štiri zelo različne tekmovalce. Darka, 60-letnega solastnika uspešnega podjetja iz Miklavža na Dravskem polju, ki je svojo kariero zgradil s trdim delom in vztrajnostjo, in 32-letno Martino iz Ljubljane, šolsko svetovalno delavko, ki govori kar šest jezikov. Ekipo bosta dopolnila Marjan, 61-letni Šenčurjan in dolgoletni ljubitelj kvizov, ki zna v trenutku povedati, koliko črk ima katerakoli beseda, ter Luka, 34-letni Trboveljčan, ki dela kot asistent v laboratoriju za lasersko tehniko, sprošča pa se ob ekstremnih športih in pubkvizih.