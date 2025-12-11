Svetli način
Na lovu

Ivan Trajkovič: Hitro sem spoznal, da imam dober spomin

Ljubljana, 11. 12. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 55 minutami

Tjaša Železen , R. M.
5

Na treningu smo obiskali Ivana Trajkoviča, enega od treh lovcev kviza Na lovu. Kot priznava, je mentalna priprava na tekmo in kviz podobna. "Hitro sem razumel in spoznal, da imam dober spomin," je dejal. Do tekmovalcev in tekmovalk je sicer neizprosen. "Jaz sem tako tekmovalen, da ne popuščam," je še dodal.

Kviz Na lovu je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Ivan Trajkovič, eden od treh lovcev v kvizu Na lovu, se je že v prvih epizodah prikupil občinstvu. Kljub temu pa ne gre za novo ime na sceni. Slovenski javnosti je namreč znan po številnih uspehih, ki jih je nanizal pod slovensko zastavo v tekvondoju. "To je večji del mojega življenja. V zadnjih letih se že navajam, da počnem tudi kaj drugega, pred nekaj leti si tega nisem predstavljal. To je prostor, kamor zelo rad pridem, čeprav zelo trpim," je povedal v smehu.

Ljubezen do športa mu je vlil oče, ki ga je kot otroka vozil na športne dogodke. "Ko sem imel sedem let, me je peljal na trening tekvondoja, ki ga je v otroštvu tudi sam treniral /.../ Zatem je to preraslo v nekaj večjega, tako da zdaj že 27 let treniram tekvondo. Od 16. leta dalje pa je vse skupaj malo bolj resno," je poudaril.

Ivan Trajkovič
Ivan Trajkovič FOTO: 24UR

Kot je povedal novinarki Tjaši Železen, ki se mu je pridružila na enem od treningov, je mentalna priprava na kviz in tekmo podobna. "Mentalno je zelo naporno, ker moj tekmovalni dan v tekvondoju traja od devetih zjutraj do okoli devetih zvečer – odvisno od uspeha. Tu pa vseh teh pet 'borb' stlačimo v večurno snemanje," je povedal.

'Jaz sem tako tekmovalen, da ne popuščam'

Trajkovič je sicer stari znanec slovenskih kvizov. Ljubezen do njih pa izhaja od doma. "Hitro sem razumel in spoznal, da imam dober spomin. Ko sem bil starejši, sem malo bolj začel spremljati kvize. Potjero (hrvaško različico šova Na lovu, op. a.) sem spremljal od začetka. Zato sem si rekel, da bi mogoče šel v kakšen kviz, zakaj pa ne," je pojasnil.

Priznal je, da je bil zelo vzhičen, ko je izvedel, da bo postal eden od trojice lovcev. "Zvenelo bo malo arogantno, ampak po avdiciji sem imel dober občutek in sem bil skoraj prepričan, da bom izbran. Šport mi je dal malo samozavesti," je povedal. Čeprav mu je tekmovalcev in tekmovalk, ki jih izloči, včasih žal, pa je do njih vseeno neizprosen. "Jaz sem tako tekmovalen, da ne popuščam. To so mi že doma vcepili v glavo," je dejal.

Novinarka Tjaša Železen se je s Trajkovičem preizkusila v tekvondoju. Kako se je odrezala, preverite v današnji oddaji 24UR.

na lovu ivan trajkovič lovec tekvando
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
za bojši jutri
11. 12. 2025 17.01
+1
Le kje bi Tjaša Železen lahko končala, če ne v postelji?
ODGOVORI
1 0
DirtySanchez
11. 12. 2025 17.00
+1
Slovenski lovec je ena velika goljufija, lovec pozna vprašanja in odgovore v naprej. Mogoče kdaj za hec malo zmoti, ko je v igri nizek znesek, če je v igri velik znesek se nikoli ne zmoti, čudno? Ne gledam več te oddaje .
ODGOVORI
1 0
devlon
11. 12. 2025 16.56
+0
očarljiv
ODGOVORI
1 1
rcarlos
11. 12. 2025 16.43
+3
Na miljonarja z njim... Naj mu Planet TV pošlje vabilo... Če pride do konca, verjamem v legitimnost vašga šova... Če ne, se potrdi to, da je vse skupaj naštimano ;)
ODGOVORI
4 1
Misika1967
11. 12. 2025 16.35
+5
Pameten in lep. Zena je ze zadela sedmico.😘
ODGOVORI
6 1
