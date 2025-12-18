Naslovnica
Na lovu

Kaj bo sledilo porazu lovca Ivana?

Ljubljana, 18. 12. 2025 16.10 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Na lovu

V boj se podajajo toksikologinja in zdravnica, svetovalec za digitalin marketing, professor kemije in asistent ter raziskovalec na medicinski fakulteti. Bodo tudi oni premagali lovca, ki bo nekoga od četverice poznal?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. 

V pretekli oddaji se je vsem tekmovalcem uspelo prebiti čez ploščo, na koncu pa je bil izjemnih 20 korakov prednosti prevelik zalogaj za lovca Ivana. Četverica je domov odnesla 12.500 evrov. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu
FOTO: POP TV

V boj se podajajo 56-letna toksikologinja in zdravnica Lucija, 48-letni svetovalec za digitalin marketing Miha, 29-letni professor kemije Tomaž in 32-letni asistent ter raziskovalec na medicinski fakulteti David. Bodo tudi oni premagali lovca, ki bo nekoga od četverice poznal?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

na lovu pop tv kviz

Koliko Peter Poles ve o svetu popularne kulture?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Chaparral
18. 12. 2025 16.37
Nekateri tekmovalci so nekoliko "polni" sami sebe, recimo prepotentni. Tak je zame recimo Tomaž, ki bo danes tekmoval.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
18. 12. 2025 16.46
Strinjam se v celoti, saj lovci delujejo precej bolj iskreno in precej manj vzvišeno od tekmovalcev. Zato je tudi prav, da jih na koncu premagajo in jim vzamejo ves proborjeni zaslužek.
Odgovori
0 0
bibaleze
