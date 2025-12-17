Koliko lovci vedo o svetu popularne kulture?

V kvizu Na lovu spremljamo nabrite lovce, ki se lahko pohvalijo z bogato zakladnico znanja z vseh področij. Preverili smo, kako se znajdejo v svetu popularne kulture. Ali vedo, kateri zvezdniški par je svoje otroke poimenoval North, Saint, Chicago in Psalm, katera glasbena zvezdnica je stopila v čevlje čarovnice Glinde in koliko otrok imata Angelina Jolie in Brad Pitt? Preverite znanje o svetu popularne kulture skupaj z lovci tudi vi!