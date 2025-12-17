Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.
Koliko lovci vedo o svetu popularne kulture?
V kvizu Na lovu spremljamo nabrite lovce, ki se lahko pohvalijo z bogato zakladnico znanja z vseh področij. Preverili smo, kako se znajdejo v svetu popularne kulture. Ali vedo, kateri zvezdniški par je svoje otroke poimenoval North, Saint, Chicago in Psalm, katera glasbena zvezdnica je stopila v čevlje čarovnice Glinde in koliko otrok imata Angelina Jolie in Brad Pitt? Preverite znanje o svetu popularne kulture skupaj z lovci tudi vi!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.