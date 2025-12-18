Koliko Peter Poles ve o svetu popularne kulture?

V kvizu Na lovu med nabritimi lovci in nadobudnimi tekmovalci spretno krmari voditelj Peter Poles. Preverili smo, kako se znajde v svetu popularne kulture. Ali ve, kateri zvezdniški par je svoje otroke poimenoval North, Saint, Chicago in Psalm, katera glasbena zvezdnica je stopila v čevlje čarovnice Glinde in koliko otrok imata Angelina Jolie in Brad Pitt? Preverite znanje o svetu popularne kulture skupaj z njim tudi vi!