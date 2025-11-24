Lov se začne danes ob 20. uri na POP TV!

Ne zamudite začetka kviza Na lovu nocoj ob 20. uri na POP TV!

V prvi oddaji bomo spoznali štiri zelo različne tekmovalce. Darka , 60-letnega solastnika uspešnega podjetja iz Miklavža na Dravskem polju, ki je svojo kariero zgradil s trdim delom in vztrajnostjo, in 32-letno Martino iz Ljubljane, šolsko svetovalno delavko, ki govori kar šest jezikov. Ekipo bosta dopolnila Marjan , 61-letni Šenčurjan in dolgoletni ljubitelj kvizov, ki zna v trenutku povedati, koliko črk ima katerakoli beseda, ter Luka , 34-letni Trboveljčan, ki dela kot asistent v laboratoriju za lasersko tehniko, sprošča pa se ob ekstremnih športih in pubkvizih.

Vsi štirje so ljubitelji kvizov, nekateri med njimi pa so se tudi že pojavili na televiziji. A pred njimi je najtežji izziv doslej – premagati morajo neizprosnega lovca. Kdo bo tisti, ki jim bo na poti do bogate denarne nagrade, bodo izvedeli šele v studiu. Janko, Viktor ali Ivan – vsak od njih je mojster znanja s povsem svojim pristopom, a povsem enakim ciljem.

Oddaje se veseli tudi izkušeni voditelj Peter Poles, ki verjame, da bo kviz osvojil gledalce, saj gre po njegovem mnenju za najhitrejši ekipni kviz, kjer o uspehu odločajo znanje, pogum in tudi kanček sreče. "Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je situacija jasna in usoda zapečatena, se v zadnjih sekundah velikokrat vse obrne na glavo," pravi Poles.

Voditelj novega kviza ob tem priznava, da se bo tokrat znašel v posebni in zelo zahtevni vlogi. "Nisem si predstavljal, da bo tako zahtevno. Gre za kombinacijo vsega: branje hitrih vprašanj in potem iz tiste hitrosti se moraš ustaviti ter malo podebatirati s človekom in ga na lep način spraviti v drugo fazo kviza. Nato se prepričaš, če je vse v redu in ali še lahko kaj narediš, da bi se še bolje počutil. Izbirati moram tudi prave trenutke, kdaj sem lahko malo hudomušen, zanimiv, smešen, kdaj pa je mogoče bolje, da ohranim tempo oddaje, kot je bil, in stopnjujem," je povedal v naši oddaji 24UR.