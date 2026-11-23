Prva sezona je bila uvajanje, druga gre zares. Tako tekmovalci kot lovci so dobili občutek, kako teče, ekipa kviza pa se je spoznala še na team buildingu. "Šli smo na severovzhod naše lepe Slovenije v Jeruzalemske gorice. Smo imeli malo pokušanje lokalne kulinarike, lokalnega vinogradništva," je dejal lovec Viktor Zelj. "Malo smo si Ormož pogledali pa okoliške hribe, Jeruzalem, pa malo je bilo degustacije," je dodal lovec Janko Stankić. "Šli smo par kleti pogledat, se naučili kaj novega o vinu, na koncu končali z večerjo v taverni ...," je strnil lovec Ivan Trajkovič. Večer pa se je seveda končal s kvizom.