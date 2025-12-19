Naslovnica
Voyo.si
Na lovu

Lovec bo lovil znane Slovence!

Ljubljana, 19. 12. 2025 16.18 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Na lovu - praznična oddaja

Čaka nas praznično obarvan kviz Na lovu, v katerem bo lovec lovil znane Slovence. Bodo Sašo Stare, Ondina Kerec, Mojmir Šiftar in Eva Boto pokazali dovolj znanja, da bodo na koncu osvojili denarno nagrado, ki bo romala v dobrodelne namene? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

V pretekli oddaji so tekmovalci morali priznati premoč lovcu Jankotu in domov oditi praznih rok. Nocoj pa nas čaka nekaj posebnega - lovec bo lovil znane Slovence!

Na lovu - praznična oddaja
Na lovu - praznična oddaja
FOTO: Aljoša Kravanja

V kvizu na lovu, ki bo tokrat minil v prazničnem duhu, se bodo z nabritim lovcem pomerili voditelj šovov Slovenija ima talent in Mali šef Slovenije Sašo Stare, zvezdnica serije Nemirna kri Ondina Kerec, sodnik iz šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in slovenska glasbenica ter zmagovalka šova Znan obraz ima svoj glas Eva Boto. Bodo pokazali dovolj znanja, da bodo na koncu osvojili denarno nagrado, ki bo romala v dobrodelne namene?

Ne zamudite posebnega lova nocoj ob 20. uri na POP TV!

na lovu pop tv kviz

Kaj bo sledilo porazu lovca Ivana?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
19. 12. 2025 16.56
Znani slovenci? Komu so znani? Samo vam na tv
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
19. 12. 2025 16.33
Samo da marjetke ni zraven!
Odgovori
+0
2 2
Teleport
19. 12. 2025 16.25
Samo za Evo sem slisal
Odgovori
+2
2 0
cirenij
19. 12. 2025 17.14
Jaz tudi!
Odgovori
+1
1 0
