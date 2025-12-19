V pretekli oddaji so tekmovalci morali priznati premoč lovcu Jankotu in domov oditi praznih rok. Nocoj pa nas čaka nekaj posebnega - lovec bo lovil znane Slovence!

V kvizu na lovu, ki bo tokrat minil v prazničnem duhu, se bodo z nabritim lovcem pomerili voditelj šovov Slovenija ima talent in Mali šef Slovenije Sašo Stare, zvezdnica serije Nemirna kri Ondina Kerec, sodnik iz šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in slovenska glasbenica ter zmagovalka šova Znan obraz ima svoj glas Eva Boto. Bodo pokazali dovolj znanja, da bodo na koncu osvojili denarno nagrado, ki bo romala v dobrodelne namene?