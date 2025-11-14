Svetli način
Na lovu

Lovec Ivan: Rad se delam 'pametnega'

Ljubljana, 14. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Mavrič
Komentarji
0

Ivan Trajkovič je velik kvizoljub, Na lovu pa mu je še posebej ljub format, saj je veliko vprašanj in je zelo dinamičen. V intervjuju za 24ur.com je razkril, kakšen bo kot lovec in katero vprašanje iz kviza se mu je najbolj vtisnilo v spomin.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Lovec Ivan Trajkovič priznava, da mu je kviz Na lovu eden ljubših televizijskih kvizov prav zato, ker vsebuje veliko vprašanj in je zelo dinamičen. "Meni kot kvizoljubu in kvizofilu je ravno to najbolj všeč, da sem se ogromno naučil iz tega kviza." Kako Na lovu opisuje s tremi besedami? Preverite v intervjuju z Ivanom.

V pogovoru je prvi od treh lovcev, s katerim smo poklepetali, razkril tudi, od kod prihaja ljubezen do preverjanja znanja in kakšen bo kot lovec. Bo strog? Nesramen? Popustljiv? "Včasih znam malo 'pikniti', ampak to je vse dobronamerno oziroma v šali, nič hudobnega," je v smehu razkril in povedal tudi, katero vprašanje iz kviza se mu je najbolj vtisnilo v spomin.

Ivana lahko še bolje spoznate TUKAJ.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Ivan Trajkovič lovec na lovu kviz pop tv
Naslednji članek

Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

