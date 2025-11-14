Lovec Ivan: Rad se delam 'pametnega'

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Lovec Ivan Trajkovič priznava, da mu je kviz Na lovu eden ljubših televizijskih kvizov prav zato, ker vsebuje veliko vprašanj in je zelo dinamičen. "Meni kot kvizoljubu in kvizofilu je ravno to najbolj všeč, da sem se ogromno naučil iz tega kviza." Kako Na lovu opisuje s tremi besedami? Preverite v intervjuju z Ivanom.

V pogovoru je prvi od treh lovcev, s katerim smo poklepetali, razkril tudi, od kod prihaja ljubezen do preverjanja znanja in kakšen bo kot lovec. Bo strog? Nesramen? Popustljiv? "Včasih znam malo 'pikniti', ampak to je vse dobronamerno oziroma v šali, nič hudobnega," je v smehu razkril in povedal tudi, katero vprašanje iz kviza se mu je najbolj vtisnilo v spomin.

