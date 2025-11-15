Lovec Janko: Popustil v tekmovanju? Nikoli!

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Janko Stankić opozarja, da je hitro odgovarjanje na vprašanja novost tudi za izkušene ljubitelje kvizov. Zato bo kviz Na lovu nekaj posebnega tudi za lovce. Janko Na lovu opisuje kot dramatično, dinamično in hitro izkušnjo.

Od kje Janko goji ljubezen do kvizov in kakšen bo kot lovec? Preverite v intervjuju, v katerem je drugi od treh lovcev razkril tudi svoje močnejše in šibkejše plati, ko pride do znanja. "Zanimiv mi je bil ta podatek, da so zaradi rivalstva med Liverpoolom in Evertonom navijači Evertona začeli jesti modri kečap," pa je podatek, ki si ga je iz snemanj najbolj zapomnil.

Janka lahko še bolje spoznate TUKAJ.