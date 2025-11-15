Svetli način
Na lovu

Lovec Janko: Popustil v tekmovanju? Nikoli!

Ljubljana, 15. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Mavrič
Komentarji
0

Janko Stankić, eden od treh lovcev v priljubljenem kvizu Na lovu, opozarja na hitrost in dramatičnost tekmovanja, ki bo izziv tudi za izkušene igralce. V intervjuju za 24ur.com je razkril, kakšen bo kot lovec in katero vprašanje iz kviza se mu je najbolj vtisnilo v spomin.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Janko Stankić opozarja, da je hitro odgovarjanje na vprašanja novost tudi za izkušene ljubitelje kvizov. Zato bo kviz Na lovu nekaj posebnega tudi za lovce. Janko Na lovu opisuje kot dramatično, dinamično in hitro izkušnjo.

Od kje Janko goji ljubezen do kvizov in kakšen bo kot lovec? Preverite v intervjuju, v katerem je drugi od treh lovcev razkril tudi svoje močnejše in šibkejše plati, ko pride do znanja. "Zanimiv mi je bil ta podatek, da so zaradi rivalstva med Liverpoolom in Evertonom navijači Evertona začeli jesti modri kečap," pa je podatek, ki si ga je iz snemanj najbolj zapomnil.

Janka lahko še bolje spoznate TUKAJ.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Janko Stankić lovec na lovu kviz pop tv
Naslednji članek

Lovec Ivan: Rad se delam 'pametnega'

Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom

O kvizu

