Lovec Viktor: Pri petih letih sem znal vsa glavna mesta na svetu

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Dinamičen, zanimiv in nov. Tako kviz Na lovu opisuje še tretji lovec, Viktor Zelj, ki že od otroštva goji ljubezen do kvizov in znanja. "Bil sem radoveden otrok. Ko sem bil star pet let, sem od očeta podedoval Atlas in že pri petih letih znal vsa glavna mesta na svetu."

V pogovoru je Viktor, ki rad igra tudi družabne igre, razkril tudi, kakšen bo kot lovec, katera področja mu ležijo in katerim se raje izogne. Zaupal nam je tudi, katero vprašanje iz kviza se mu je najbolj vtisnilo v spomin.

Viktorja lahko še bolje spoznate TUKAJ.