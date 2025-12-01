Močna ekipa obljublja trd in neizprosen boj

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji smo prvič spoznali lovca Janka , ki je v svojem prvem nastopu tekmovalcem z izjemno igro preprečil zmago. Izmuznilo se jim je kar 17.700 evrov. Kaj nas čaka nocoj?

Nocoj se bodo v tekmi znanja proti lovcu borili štirje močni tekmovalci, nekateri od njih stari znanci kvizov, ki bodo stopili skupaj kot ekipa in skušali pobegniti lovcu. Močno ekipo, ki obljublja trd in neizprosen boj, sestavljajo 61-letni osebni asistent Zvonko, 34-letna projektna inženirka Sabina, 33-letni gradbeni inženir Martin in 50-letni vodja kadrovske službe Andrej. Jim bo uspelo?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.