Na lovu

Močna ekipa obljublja trd in neizprosen boj

Ljubljana, 01. 12. 2025 17.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Komentarji
5

V boj proti lovcu se nocoj odpravlja močna ekipa, ki obljublja trd in neizprosen boj. Sestavljajo jo osebni asistent, projektna inženirka, gradbeni inženir in vodja kadrovske službe. Jim bo uspelo? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji smo prvič spoznali lovca Janka, ki je v svojem prvem nastopu tekmovalcem z izjemno igro preprečil zmago. Izmuznilo se jim je kar 17.700 evrov. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Nocoj se bodo v tekmi znanja proti lovcu borili štirje močni tekmovalci, nekateri od njih stari znanci kvizov, ki bodo stopili skupaj kot ekipa in skušali pobegniti lovcu. Močno ekipo, ki obljublja trd in neizprosen boj, sestavljajo 61-letni osebni asistent Zvonko, 34-letna projektna inženirka Sabina, 33-letni gradbeni inženir Martin in 50-letni vodja kadrovske službe Andrej. Jim bo uspelo?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

na lovu kviz pop tv
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lbllllllllllllllllllllll
01. 12. 2025 18.25
pove mu jih rezija nakoncu pa da se pojasnilo prebrano direkt iz wikipedije
ODGOVORI
0 0
Lbllllllllllllllllllllll
01. 12. 2025 18.25
zaigrano lovec ve vse odgovore
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
01. 12. 2025 18.19
Je rekel prijatelj, da bi z veseljem tekmoval z lovcem, samo zato, da preizkusi njegovo dejansko znanje z lazno informacijo, in potem pocaka na njegov pristni ali nepristni odgovor.
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
01. 12. 2025 18.09
+2
kako naj gledalci vedo, da "lovec nima sugeracije? Loterija žreb varianta
ODGOVORI
2 0
Slinsson
01. 12. 2025 18.08
+2
brez veze, ker na koncu zmaga...."voditelj"
ODGOVORI
2 0
