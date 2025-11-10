Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Na lovu

Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom

Ljubljana, 10. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
POP TV
Komentarji
2

Na POP TV kmalu prihaja nova oddaja, ki jo gledalci že nestrpno pričakujejo – kviz Na lovu, slovenska različica svetovno uspešne franšize The Chase. Napet, dinamičen in izjemno priljubljen format, ki po svetu navdušuje s hitrim tempom ter pogumnimi tekmovalci, ki se pomerijo z neizprosnimi lovci. Med tekmovalci in lovci pa bo krmaril izkušeni voditelj Peter Poles.

V vsaki oddaji sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo, a jih povezuje ljubezen do znanja. Njihov cilj je preprost – ostati korak pred lovcem in skupaj osvojiti bogato denarno nagrado. Ob njih bo stal Peter Poles, ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra.

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: POP TV

Poles pravi, da najbolj uživa, ko je lahko na strani tekmovalcev – ko jih spodbuja, preden se podajo na dvoboj z lovcem. Njegova naloga je še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja.

"Tako da sem res želel, da vse štima – kar pri približno 120 prebranih vprašanjih na oddajo ni ravno enostavno," pojasni Poles, ki se tudi zasebno rad nauči česa novega. Rad izdeluje izdelke iz lesa, igra poker in več glasbenih instrumentov, med odmori pa se uči tujih jezikov s pomočjo Duolinga. Naslednjič ga lahko nagovorite kar v portugalščini ali španščini.

Pri projektu ga je najbolj navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja. "Snemanja so bila napeta, a vzdušje izjemno – pozitivni in razgledani tekmovalci ter naši hodeči enciklopedisti' lovci, ki znajo presenetiti prav v vsakem trenutku," razloži.

Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom.
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom. FOTO: POP TV

"Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je usoda zapečatena, se v zadnjih trenutkih vse obrne na glavo. Prav ta človeški faktor dela kviz zanimiv in resnično napet," pravi Poles, ki se zelo veseli svoje nove voditeljske vloge.

Produkcijska ekipa POP TV pa razkriva, da je zanimanje gledalcev izjemno, saj so že med prijavami prejeli rekordno število kandidatov, predvsem tistih, ki se do zdaj še niso pojavili v nobenem kvizu in so potrpežljivo čakali prav Na lovu.

Ljubitelji hrvaške Potjere ali srbske Potere, še malo in bomo slovensko različico videli na POP TV. Pripravite se na lov, ki bo razgrel slovenske večere!

na lovu kviz pop tv peter poles
Naslednji članek

O kvizu

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žrtev
10. 11. 2025 08.10
Nasnifani še vedno dela...
ODGOVORI
0 0
smiljan13
10. 11. 2025 08.10
A drugega voditelja ni kot ta Poles?
ODGOVORI
0 0
wsharky
10. 11. 2025 08.07
+0
juhuhu, se že veselim
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330