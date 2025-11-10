Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom.

V vsaki oddaji sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo, a jih povezuje ljubezen do znanja. Njihov cilj je preprost – ostati korak pred lovcem in skupaj osvojiti bogato denarno nagrado. Ob njih bo stal Peter Poles , ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra.

Poles pravi, da najbolj uživa, ko je lahko na strani tekmovalcev – ko jih spodbuja, preden se podajo na dvoboj z lovcem. Njegova naloga je še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja.

"Tako da sem res želel, da vse štima – kar pri približno 120 prebranih vprašanjih na oddajo ni ravno enostavno," pojasni Poles, ki se tudi zasebno rad nauči česa novega. Rad izdeluje izdelke iz lesa, igra poker in več glasbenih instrumentov, med odmori pa se uči tujih jezikov s pomočjo Duolinga. Naslednjič ga lahko nagovorite kar v portugalščini ali španščini.

Pri projektu ga je najbolj navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja. "Snemanja so bila napeta, a vzdušje izjemno – pozitivni in razgledani tekmovalci ter naši hodeči enciklopedisti' lovci, ki znajo presenetiti prav v vsakem trenutku," razloži.