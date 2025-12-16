Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

V posebni dobrodelni oddaji kviza Na lovu ob 30-letnici naše televizije POP TV je štirim predstavnikom naše medijske hiše uspelo: za otroke so zbrali 15.900 evrov. Ob 30. rojstnem dnevu, ki ga je včeraj praznovala naša medijska hiša, so namreč naši sodelavci premagali neizprosnega lovca Janka Stankića .

Športno redakcijo je zastopala kolegica Eva Koderman Pavc, notranjepolitično Anže Božič, rubriki Fokus in Inšpektor je zastopala kolegica Tea Šentjurc, za redakcijo Popina pa se je moral v bitki z vprašanji in časom znajti Simon Vadnjal.

S pravilnimi odgovori je naša štiriperesna deteljica skušala zbrati čim več denarja za rojstnodnevna darila otrok, ki decembra praznujejo rojstni dan in so hkrati vključeni v projekt Veriga dobrih ljudi. Tekmovalci so bili kljub nabrušenim jezikom in splošni razgledanosti pred samim tekmovanjem deležni pozitivne treme. "Malo mi je nenavadno, ampak taka pozitivna živčnost," je povedal Anže Božič, Koderman Pavc pa je dodala: "Ja, mislim, ne veš, kaj boš moral odgovoriti, in si misliš: 'ojoj, kaj pa če ne bom nič vedel'."

"Najlažje je biti pameten s kavča, odgovori letijo brez težav, ko si pa pred lučmi, pred kamero pa vse to, potem pa mislim, da zna biti malo težje," je dejala Tea Šentjurc, Simon Vadnjal pa je dodal: "Za mano so večletne priprave. Jaz sem res oboževalec formata, jaz pri kolegih na hrvaški televiziji to redno gledam. Sicer trening na suho, na kavču je brez veze, tam vsi vse znamo, danes pa bo to malo drugače."

Toda za dober namen, za darila otrok, ki tako kot naša medijska hiša decembra praznujejo rojstni dan, ni bilo težko. "Zato, ker nimajo vsi toliko, kolikor imamo mogoče povprečni ljudje, niso vsi tako veseli v prazničnem času, zato," je povedal Božič, Koderman Pavc pa je dodala: "Ja, veliko ljudi je v stiski in če lahko vsaj malo pomagaš, smo vsi vedno veseli, sploh v tem času, ki je zanje še toliko težji."