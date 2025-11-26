Nocoj bo napeto do zadnje sekunde

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

Spomnimo, v pretekli oddaji so trije tekmovalci preživeli igro na plošči proti Viktorju , na koncu pa imeli 11 korakov prednosti pred njim, a Viktor se je v svojem premiernem nastopu kot lovec izkazal in simpatičnim tekmovalcem preprečil veselje. Kaj pa nas čaka nocoj?

Kdo se podaja v boj nocoj? To bodo 33-letni predavatelj na fakulteti Matija, ki svojim študentom prireja kvize, 52-letna delavka v proizvodnji Nataša, 25-letni spremljevalec otrok Žiga, čigar poslanstvo so otroci s čustveno-vedenjskimi težavami, ter 31-letni turistični vodič Jan, ki izkušnje iz turizma spretno uporablja v kvizih. Gre za četverico z zelo širokim znanjem in veliko suverenostjo - napeto bo do zadnje sekunde!

