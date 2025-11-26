Svetli način
Na lovu

Nocoj bo napeto do zadnje sekunde

Ljubljana, 26. 11. 2025 18.19 | Posodobljeno pred 46 minutami

E.M.
6

Danes pa se bodo za denarno nagrado potegovali predavatelj na fakulteti, delavka v proizvodnji, spremljevalec otrok in turistični vodič. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

Spomnimo, v pretekli oddaji so trije tekmovalci preživeli igro na plošči proti Viktorju, na koncu pa imeli 11 korakov prednosti pred njim, a Viktor se je v svojem premiernem nastopu kot lovec izkazal in simpatičnim tekmovalcem preprečil veselje. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Kdo se podaja v boj nocoj? To bodo 33-letni predavatelj na fakulteti Matija, ki svojim študentom prireja kvize, 52-letna delavka v proizvodnji Nataša, 25-letni spremljevalec otrok Žiga, čigar poslanstvo so otroci s čustveno-vedenjskimi težavami, ter 31-letni turistični vodič Jan, ki izkušnje iz turizma spretno uporablja v kvizih. Gre za četverico z zelo širokim znanjem in veliko suverenostjo - napeto bo do zadnje sekunde!

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

na lovu kviz pop tv
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
madaf.ka
26. 11. 2025 19.05
Js bom tako rekel,da igra kot sam je ful dobra,sam Poles in POPtv pač ne preneseta poraza,dajte no,v vrtcu bi znali odgovarjat na vprašanja za lovca......
ODGOVORI
0 0
anabanana
26. 11. 2025 19.00
Ni vsaka vloga za vsakega
ODGOVORI
0 0
anabanana
26. 11. 2025 18.57
+1
Za kmetijo ali ljubav na vasi, morda bi uspel
ODGOVORI
1 0
anabanana
26. 11. 2025 18.56
+2
""priljubljen"" voditl, omg, samo da ga slišim, gotovo, prešaltam 🤢
ODGOVORI
2 0
nemski_ovcar
26. 11. 2025 18.38
+4
Male sive celice imajo težja vprašanja
ODGOVORI
4 0
rogla
26. 11. 2025 18.35
+5
Ne najbolje vstavljeno umetno zobovje vpliva na Polesovo slabo in manj razumljivo izreko.
ODGOVORI
5 0
