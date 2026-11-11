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Na lovu

O kvizu

Ljubljana, 11. 11. 2026 08.00 pred 8 urami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Na lovu

Na POP TV se vrača mednarodno priljubljeni kviz Na lovu. Štirje neznanci bodo morali združiti moči in pridobiti čim več prednosti pred lovcem, ki odloča o tem, ali bodo odšli domov kot zmagovalci ali poraženci. Na lovu ni samo kviz – je dirka.

Kviz Na lovu je eden najbolj priljubljenih formatov na svetu. V Angliji ga poznajo kot The Chase, na Hrvaškem kot Potjera, v Srbiji kot Potera, v Nemčiji kot Gefragt – Gejagt, navdušuje pa gledalce v kar 20 državah.

Na lovu
Na lovu
FOTO: POP TV
Prvi izpadli tekmovalec v posamezni oddaji ima možnost prejema dodatne nagrade, vrednostnega bona Eurospin v višini 200 evrov, ki ga prejme, če pravilno odgovori na dodatno vprašanje po izpadu iz igre.

V kvizu Na lovu sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo. V prvem krogu vsak posebej odgovarja na splošna vprašanja in skuša prinesti čim večji znesek v skupno banko tekmovalcev in pridobiti čim več prednosti pred lovcem, ki odloča o tem, ali bodo odšli domov kot zmagovalci ali poraženci.

Na lovu ni samo kviz – je dirka, v kateri morajo tekmovalci bežati pred lovcem. Ostrim nasprotnikom, ki jih bo poskusil enega za drugim domov poslati praznih žepov. Lovci bodo ene izmed največjih glavic v Sloveniji. Razgledani. Načitani. Izkušeni. Hitri. Pogumni. Neusmiljeni. Bodo tekmovalci uspeli ohraniti korak prednosti? Bo četverica dovolj močna, da ga premaga? To bomo kmalu spremljali na POP TV.

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na lovu kviz pop tv

O lovcih

O voditelju

24ur.com Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
Zadovoljna.si Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom!
24ur.com 'Kolikor imaš splošne razgledanosti, toliko bolje ti v kvizu gre'
24ur.com Pravila kviza Na lovu
24ur.com Kako lahko premagate naš trio lovcev kviza Na lovu?
Moskisvet.com Kdo bo prvi stopil pred neusmiljenega lovca?
24ur.com Peter Poles: Na lovu je res kompleksen kviz
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KOMENTARJI1

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Kostorog
10. 11. 2025 17.27
Gledam potjero in super potjero na Hrvaškem, odlična oddaja,veliko znanja je v igri pri lovcih in igralcih, me prav zanima kako bo to izgledalo pri nas, ker če gledaš,, vem,, in pa ostale naše zmazke se vprašaš če sploh kaj znamo.
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