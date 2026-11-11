Kviz Na lovu je eden najbolj priljubljenih formatov na svetu. V Angliji ga poznajo kot The Chase , na Hrvaškem kot Potjera , v Srbiji kot Potera , v Nemčiji kot Gefragt – Gejagt , navdušuje pa gledalce v kar 20 državah.

Prvi izpadli tekmovalec v posamezni oddaji ima možnost prejema dodatne nagrade, vrednostnega bona Eurospin v višini 200 evrov, ki ga prejme, če pravilno odgovori na dodatno vprašanje po izpadu iz igre.

V kvizu Na lovu sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo. V prvem krogu vsak posebej odgovarja na splošna vprašanja in skuša prinesti čim večji znesek v skupno banko tekmovalcev in pridobiti čim več prednosti pred lovcem, ki odloča o tem, ali bodo odšli domov kot zmagovalci ali poraženci.

Na lovu ni samo kviz – je dirka, v kateri morajo tekmovalci bežati pred lovcem. Ostrim nasprotnikom, ki jih bo poskusil enega za drugim domov poslati praznih žepov. Lovci bodo ene izmed največjih glavic v Sloveniji. Razgledani. Načitani. Izkušeni. Hitri. Pogumni. Neusmiljeni. Bodo tekmovalci uspeli ohraniti korak prednosti? Bo četverica dovolj močna, da ga premaga? To bomo kmalu spremljali na POP TV.