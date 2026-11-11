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Na lovu

O lovcih

Ljubljana, 11. 11. 2026 08.00 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lovci kviza Na lovu

Na lovu ni samo kviz – je dirka, v kateri morajo tekmovalci bežati pred lovcem. Ostrim nasprotnikom, ki jih bo poskusil enega za drugim domov poslati praznih žepov. Lovci bodo ene izmed največjih glavic v Sloveniji. Razgledani. Načitani. Izkušeni. Hitri. Pogumni. Neusmiljeni. Kdo so lovci kviza Na lovu?

Ivan Trajkovič je samozavesten, sproščen in družaben posameznik, ki zna združiti odločnost s humorjem in ravnovesje med družabnostjo ter potrebo po samoti. Je izjemno vztrajen in fokusiran, kadar ga nekaj res zanima, a obenem prizna, da zna biti len pri stvareh, ki ga ne pritegnejo. Njegova prednost je mirnost in sposobnost hitrega odločanja, pa tudi nepopustljivost – nikoli ne obupa. 

Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.
Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.
FOTO: POP TV

Čeprav včasih stvari prepušča zadnjemu trenutku in se zna hitro razjeziti, ga to ne ustavi pri doseganju ciljev. Kot lovec si želi biti zabaven, prilagodljiv in tekmovalen. Znanje širi predvsem z ogledom kvizov, reševanjem križank in raziskovanjem zanimivih tem na spletu. Tekmovalnost ima v krvi – od nekdaj hoče zmagati in tega ne skriva.

Preberi še Ivan Trajkovič

Janko Stankić je vztrajen, pošten in iskren posameznik z močnim občutkom za pravičnost in spoštovanje. Odlikujejo ga dober spomin, radovednost ter želja po znanju, ki ga širi z branjem, raziskovanjem spleta in pogovori. Čeprav zna biti tekmovalen in do sebe zelo zahteven, do drugih vedno ostaja korekten in prijazen. 

Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.
Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.
FOTO: POP TV

Ponosno pravi, da si je zgradil življenje, v katerem uživa. Njegovo življenjsko vodilo je imeti pogum za spremembe, sprejeti tisto, česar ne more spremeniti, in imeti modrost, da zna razlikovati med obema. Simbolno vrednost mu dajejo tudi njegovi amuleti.

Preberi še Janko Stankić

Viktor Zelj je radoveden, trmast in pošten človek z izrazitim smislom za humor in neposrednost. Je oseba, ki rada pomaga drugim, zna ustvariti sproščeno vzdušje in vedno najde čas za svoje bližnje. Čeprav je perfekcionist in si včasih naloži preveč, ga poganjata zagnanost in želja po znanju. 

Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.
Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.
FOTO: POP TV

Navdih za to je podedoval od staršev, saj se je v njegovi družini znanje vedno cenilo. Uči se z branjem, poslušanjem podcastov in raziskovanjem zanimivih tem, ki ga pritegnejo. Kot tekmovalec je strasten in odločen – želi pokazati svoje sposobnosti, čeprav zna biti v žaru borbe tudi nekoliko ciničen ali sarkastičen.

Preberi še Viktor Zelj
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O kvizu

24ur.com Pravila kviza Na lovu
24ur.com 'Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se'
24ur.com Vsaka družina ima svoje skrivnosti
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