Ivan Trajkovič je samozavesten, sproščen in družaben posameznik, ki zna združiti odločnost s humorjem in ravnovesje med družabnostjo ter potrebo po samoti. Je izjemno vztrajen in fokusiran, kadar ga nekaj res zanima, a obenem prizna, da zna biti len pri stvareh, ki ga ne pritegnejo. Njegova prednost je mirnost in sposobnost hitrega odločanja, pa tudi nepopustljivost – nikoli ne obupa.
Čeprav včasih stvari prepušča zadnjemu trenutku in se zna hitro razjeziti, ga to ne ustavi pri doseganju ciljev. Kot lovec si želi biti zabaven, prilagodljiv in tekmovalen. Znanje širi predvsem z ogledom kvizov, reševanjem križank in raziskovanjem zanimivih tem na spletu. Tekmovalnost ima v krvi – od nekdaj hoče zmagati in tega ne skriva.
Janko Stankić je vztrajen, pošten in iskren posameznik z močnim občutkom za pravičnost in spoštovanje. Odlikujejo ga dober spomin, radovednost ter želja po znanju, ki ga širi z branjem, raziskovanjem spleta in pogovori. Čeprav zna biti tekmovalen in do sebe zelo zahteven, do drugih vedno ostaja korekten in prijazen.
Ponosno pravi, da si je zgradil življenje, v katerem uživa. Njegovo življenjsko vodilo je imeti pogum za spremembe, sprejeti tisto, česar ne more spremeniti, in imeti modrost, da zna razlikovati med obema. Simbolno vrednost mu dajejo tudi njegovi amuleti.
Viktor Zelj je radoveden, trmast in pošten človek z izrazitim smislom za humor in neposrednost. Je oseba, ki rada pomaga drugim, zna ustvariti sproščeno vzdušje in vedno najde čas za svoje bližnje. Čeprav je perfekcionist in si včasih naloži preveč, ga poganjata zagnanost in želja po znanju.
Navdih za to je podedoval od staršev, saj se je v njegovi družini znanje vedno cenilo. Uči se z branjem, poslušanjem podcastov in raziskovanjem zanimivih tem, ki ga pritegnejo. Kot tekmovalec je strasten in odločen – želi pokazati svoje sposobnosti, čeprav zna biti v žaru borbe tudi nekoliko ciničen ali sarkastičen.
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