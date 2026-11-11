O voditelju

Napet, dinamičen in izjemno priljubljen format kviza Na lovu bo še dodatno začinil izkušeni voditelj Peter Poles , čigar vloga bo tokrat še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja.

"Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je usoda zapečatena, se v zadnjih trenutkih vse obrne na glavo. Prav ta človeški faktor dela kviz zanimiv in resnično napet," sporoča Poles, ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra.

Pri projektu ga je najbolj navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja. Najbolj pa je užival takrat, ko je bil lahko na strani tekmovalcev.