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Na lovu

O voditelju

Ljubljana, 11. 11. 2026 08.00 pred 7 urami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu

Med tekmovalci in lovci bo v kvizu Na lovu krmaril izkušeni voditelj Peter Poles, ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra.

Napet, dinamičen in izjemno priljubljen format kviza Na lovu bo še dodatno začinil izkušeni voditelj Peter Poles, čigar vloga bo tokrat še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja.

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
FOTO: POP TV

"Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je usoda zapečatena, se v zadnjih trenutkih vse obrne na glavo. Prav ta človeški faktor dela kviz zanimiv in resnično napet," sporoča Poles, ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra.

Pri projektu ga je najbolj navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja. Najbolj pa je užival takrat, ko je bil lahko na strani tekmovalcev.

POP IN
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na lovu kviz pop tv voditelj peter poles

O kvizu

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Moskisvet.com Priljubljeni voditelj Peter Poles se vrača na televizijske zaslone
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rogla
13. 11. 2025 12.21
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