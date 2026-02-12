Naslovnica
Na lovu

Odprte prijave za novo sezono kviza Na lovu!

Ljubljana, 12. 02. 2026 20.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Na lovu

Vrača se Na lovu, svež format kviza, kjer zablestijo tisti, ki premorejo znanje, hitrost in taktiko! Voditelj Peter Poles in trojica prebrisanih lovcev vabijo 'glavce' vseh vrst k prijavi. Kaj v novi sezoni čaka tekmovalce?

Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!

Format kviza Na lovu je s kombinacijo hitrih in tistih klasičnih vprašanj, kjer je prostora za nekaj več razmisleka, navdušil tudi lovca Janka Stankića, ki ga je Slovenija spoznala v prvi sezoni. Janko je prepričan, da ljudje s prijavo v kviz nimajo kaj izgubiti, nasprotno, sodelovanje lahko poleg potencialnega zaslužka ponuja tudi gibanje možgančkov in druženje.

Dodal je, da je najbolj ponosen na to, da je tudi pred kamerami ohranil mirne živce in znanje, ki ga je imel v udobju vsakdana, prenesel na male ekrane, kjer ga je spremljala širna Slovenija. Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz Na lovu in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!

na lovu kviz pop tv Janko Stankić

Prijavite se v kviz znanja Na lovu

