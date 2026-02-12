Odprte prijave za novo sezono kviza Na lovu!

Format kviza Na lovu je s kombinacijo hitrih in tistih klasičnih vprašanj, kjer je prostora za nekaj več razmisleka, navdušil tudi lovca Janka Stankića, ki ga je Slovenija spoznala v prvi sezoni. Janko je prepričan, da ljudje s prijavo v kviz nimajo kaj izgubiti, nasprotno, sodelovanje lahko poleg potencialnega zaslužka ponuja tudi gibanje možgančkov in druženje.

Dodal je, da je najbolj ponosen na to, da je tudi pred kamerami ohranil mirne živce in znanje, ki ga je imel v udobju vsakdana, prenesel na male ekrane, kjer ga je spremljala širna Slovenija. Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz Na lovu in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!